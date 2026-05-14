¿Será niño? Así fue el divertido anuncio de embarazo de Barbara Palvin y Dylan Sprouse

La edición 2026 del Festival de Cannes ya dejó algunos de los momentos más comentados del año, pero ninguno causó tanto revuelo como la aparición de Barbara Palvin y Dylan Sprouse.

La pareja eligió uno de los escenarios más glamourosos del mundo para confirmar que están esperando a su primer bebé, y lo hicieron con un anuncio elegante, divertido y completamente fiel a su estilo.

Barbara Palvin presume su baby bump

Durante el tercer día del festival, Barbara apareció bajando las escaleras del icónico Hotel Martínez con un espectacular vestido azul celeste de inspiración princesa, escote cuadrado y falda adornada con plumas. Sin necesidad de decir una sola palabra, la modelo dejó ver su baby bump y confirmó los rumores de embarazo que circulaban desde hace semanas.

El baby bump de Barbara Palvin roba miradas en Cannes 2026. Reuters

Las fotografías rápidamente se volvieron virales. Mientras Barbara acariciaba su vientre y sonreía frente a las cámaras, Dylan no podía ocultar la emoción. El actor lució un clásico esmoquin negro con moño y acompañó orgulloso a su esposa durante la alfombra roja, dejando una de las postales más tiernas del festival.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse anuncian que serán papás

Pero la confirmación definitiva llegó horas después en redes sociales. La pareja compartió una serie de imágenes tomadas en Cannes, incluyendo una fotografía del ultrasonido de su bebé. Sin largos comunicados, Barbara y Dylan anunciaron la noticia con la naturalidad y discreción que siempre ha caracterizado su relación.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue un divertido gesto que apareció tanto en la imagen del ultrasonido como en otra fotografía donde ambos unían sus manos haciendo la clásica señal de rock.

El ultrasonido y gesto rockero que desató rumores sobre el género del bebé Sprouse. IG

El detalle desató todo tipo de comentarios entre los fans, quienes incluso comenzaron a bromear sobre si la pareja estaría insinuando que esperan un niño. Según medios estadounidenses, el bebé podría nacer entre agosto y septiembre de este año.

La publicación se llenó de felicitaciones por parte de seguidores y celebridades, quienes celebraron esta nueva etapa para una de las parejas favoritas de internet. Y es que, desde hace años, Barbara y Dylan se han convertido en una historia de amor muy querida entre sus fans gracias a la manera relajada y auténtica con la que viven su romance lejos de los escándalos de Hollywood.

Fans especulan si la pareja espera un niño. IG

¿Cuánto tiempo llevan juntos Barbara Palvin y Dylan Sprouse?

Su historia comenzó en 2017, cuando coincidieron en una fiesta. Dylan quedó fascinado con la modelo y decidió escribirle por Instagram, aunque la respuesta no llegó tan rápido como esperaba. Barbara tardó seis meses en contestar el mensaje, algo que ambos recuerdan hoy con humor.

Cuando finalmente retomaron la conversación, Dylan estaba trabajando en China y Barbara decidió viajar para verlo. Ahí tuvieron su primera cita oficial, una salida casual que incluyó burritos, largas conversaciones y el primer beso que marcaría el inicio de su relación.

Dylan y Barbara están casados desde 2023. Reuters

Con el tiempo, la pareja comenzó a compartir más momentos juntos en redes sociales y terminó mudándose a Brooklyn. Sus seguidores rápidamente conectaron con ellos gracias a su humor, su gusto compartido por el anime —especialmente Naruto— y la química natural que siempre mostraron frente a las cámaras.

Aunque Dylan le propuso matrimonio en 2022, decidieron mantener el compromiso en privado durante varios meses para disfrutar el momento lejos de la presión mediática. Finalmente, en julio de 2023, se casaron en Hungría, país natal de Barbara, en una ceremonia íntima que parecía sacada de una película romántica.

Ahora, casi tres años después de su boda, la pareja inicia un nuevo capítulo con la llegada de su primer hijo. Curiosamente, el anuncio revivió unas declaraciones de Cole Sprouse, quien en 2024 había bromeado en un podcast diciendo que veía a Dylan y Barbara convirtiéndose en padres “muy pronto”.