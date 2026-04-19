Dylan Sprouse somete a ladrón en su casa y lo retiene hasta que llega la policía

Un incidente de seguridad se registró en la residencia del actor Dylan Sprouse en Los Ángeles, donde el propio actor intervino tras detectar a un intruso dentro de su vivienda. De acuerdo con autoridades locales, el actor logró contener al sospechoso hasta la llegada de elementos policiales.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del viernes en la zona de Hollywood Hills, según reportes oficiales.

Un allanamiento reportado en plena madrugada

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, la llamada de emergencia se recibió alrededor de las 12:30 de la madrugada, alertando sobre un allanamiento de morada en curso.

Elementos policiales acudieron al domicilio tras el reporte, donde encontraron que el sospechoso ya había sido retenido por el actor. La intervención directa de Sprouse permitió mantener bajo control la situación mientras llegaban las autoridades.

Según la información proporcionada por la policía a medios locales, Dylan Sprouse se encontraba armado en el momento del incidente, aunque no hizo uso del arma durante la confrontación.

El actor logró reducir al intruso y evitar que la situación escalara, sin que se reportaran disparos ni lesiones derivadas del enfrentamiento.

La historia de amor entre Dylan Sprouse, ex de Miley Cyrus, y Barbara Palvin Instagram: @dylansprouse

Detienen a sospechoso en casa de Dylan Sprouse

El individuo fue detenido en el lugar por las autoridades; sin embargo, su arresto no estuvo relacionado directamente con el allanamiento. De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, el sospechoso contaba con una orden de arresto pendiente por un caso distinto, lo que derivó en su detención formal. Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente la identidad del detenido.

Tras el incidente, Dylan Sprouse decidió no presentar cargos relacionados con el allanamiento, según la información oficial.

El caso se mantiene bajo seguimiento de las autoridades correspondientes, mientras se determina la situación legal del sospechoso en función de la orden previa en su contra.

bgpa