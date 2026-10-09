Barbara Palvin presume a su bebé con Dylan Sprouse: las fotos de su hija que derriten corazones

Barbara Palvin compartió un nuevo vistazo a su vida como mamá y sus seguidores pudieron conocer un poco más de esta etapa junto a Sylvie, su primera hija con Dylan Sprouse. La modelo publicó varias fotografías en las que aparece cargando a la bebé, quien nació a finales de septiembre.

Las imágenes llamaron la atención por un detalle; Barbara y su pequeña llevan ropa con estampados florales similares. Mientras la modelo sostiene a su hija en brazos, ambas lucen coordinadas, en una escena que no tardó en despertar comentarios entre sus seguidores.

La publicación apareció en Instagram el 9 de octubre. En el mensaje que acompañó las fotografías, Palvin escribió: "Convertirse en adulto en la Tierra Media", una frase que hizo referencia al universo de fantasía de El señor de los anillos.

Aunque la pareja había compartido anteriormente una primera imagen familiar, esta nueva publicación permitió ver a Barbara en un momento más cotidiano con Sylvie, ahora que ella y Dylan comienzan a adaptarse a la llegada de su bebé.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse dieron la bienvenida a Sylvie

La modelo húngara y el actor anunciaron el nacimiento de su hija el 28 de septiembre, cuando publicaron una fotografía en la que aparecen los tres juntos. En esa ocasión, Barbara y Dylan llevaban camisetas de los Dodgers de Los Ángeles, el equipo de beisbol que ambos han mostrado apoyar.

La pareja no reveló la fecha exacta en que nació Sylvie, aunque una publicación anterior dio pistas sobre su llegada. En ese mensaje hicieron referencia al Día del Trabajo en Estados Unidos, que se celebra a principios de septiembre.

El embarazo se había hecho público en mayo de 2026. Barbara y Dylan compartieron entonces una fotografía tomada durante el Festival de Cine de Cannes, donde la modelo ya lucía su pancita.

Su historia comenzó años antes de convertirse en padres. Después de cinco años de relación, se casaron en 2023 y ahora viven una nueva etapa juntos, esta vez con la llegada de su primera hija.

Dylan Sprouse habla de su nueva vida como papá

Mientras Barbara comparte algunos momentos con Sylvie en redes sociales, Dylan también ha contado cómo ha vivido sus primeras semanas como padre. El actor, de 34 años, habló de la experiencia en el podcast Wildmen el 29 de septiembre y dejó claro que ver crecer a su hija es algo que disfruta especialmente.

Sprouse recordó que hay momentos en los que se queda mirando a la bebé y piensa en lo increíble que es tenerla. También contó que Sylvie comienza a mirarlo, abre los ojos y, en ocasiones, le sonríe. Para él, esos pequeños gestos se han convertido en algunos de los momentos más especiales de su día.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse anunciaron el nacimiento de su primera hija con una fotografía familiar viendo un partido de béisbol. IG realbarbarapalvin

El actor también confesó que no imaginaba cuánto iba a disfrutar elegir la ropa de su hija. Entre sus anécdotas, mencionó un gorrito que le compró y que le pareció especialmente bonito.

Incluso bromeó con que Sylvie podría haber heredado uno de sus hábitos. Según contó, padre e hija se estiran de la misma manera y eso le hace pensar que la pequeña podría ser tan perezosa como él.

El actor también confesó que no imaginaba cuánto iba a disfrutar elegir la ropa de su hija. IG realbarbarapalvin

Por ahora, Barbara Palvin y Dylan Sprouse han compartido solo algunos detalles de esta nueva etapa. Sin embargo, entre las fotografías familiares y las historias del actor, sus seguidores ya han podido conocer un poco de la vida de la pareja tras el nacimiento de Sylvie.