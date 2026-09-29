¡Ya son papás! Barbara Palvin y Dylan Sprouse comparten foto de su bebé

Barbara Palvin y Dylan Sprouse comenzaron una nueva etapa en su matrimonio. Después de anunciar su embarazo durante el Festival de Cine de Cannes, la modelo y el actor compartieron una fotografía familiar para confirmar la llegada de su primera bebé.

La pareja anunció el nacimiento de su hija el 28 de septiembre de 2026, mediante una publicación conjunta en Instagram.

La noticia llegó aproximadamente tres semanas después del parto y estuvo acompañada de una imagen en la que aparecen con la recién nacida.

El anuncio incluyó una referencia al Día del Trabajo en Estados Unidos, celebrado el 7 de septiembre, fecha que coincide con el nacimiento de la pequeña. La publicación permitió conocer la primera fotografía familiar sin mostrar el rostro de la bebé.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse se convirtieron en padres por primera vez y anunciaron el nacimiento de su hija. IG realbarbarapalvin

Barbara Palvin y Dylan Sprouse comparten la primera foto de su hija

Para anunciar que se convirtieron en padres, Barbara Palvin y Dylan Sprouse eligieron una fotografía relacionada con su afición por el béisbol. Ambos aparecen de espaldas frente a un televisor mientras disfrutan de un partido de los Dodgers de Los Ángeles.

El actor sostiene a la recién nacida, quien lleva una pequeña camiseta del mismo equipo. La pareja también viste camisetas de los Dodgers, por lo que los tres aparecen con atuendos similares durante su primera fotografía familiar.

La imagen fue tomada mientras observaban el partido que los Dodgers disputaron contra los Gigantes de San Francisco el 27 de septiembre. Un día después, ambos decidieron compartirla en sus respectivas cuentas de Instagram.

La publicación estuvo acompañada de una broma sobre el Día del Trabajo. La frase hace referencia al término inglés labor, que también se utiliza para hablar del trabajo de parto, y permitió conocer cuándo había nacido su hija.

La pareja decidió mantener en privado el rostro de la pequeña. Sin embargo, después de anunciar su nacimiento, Sprouse compartió nuevos detalles sobre la bebé durante una conversación en su podcast Wildmen.

El actor reveló que su hija se llama Sylvie y explicó que Barbara comenzó el trabajo de parto en casa. Posteriormente, ambos acudieron al Centro Médico Cedars-Sinai, ubicado en Los Ángeles, donde nació la niña.

Durante la conversación, Sprouse también contó que su hija pesó aproximadamente 3.5 kilogramos al nacer. El actor compartió algunas experiencias de sus primeros días como padre y habló sobre el proceso que vivieron durante el nacimiento.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse anunciaron el nacimiento de su primera hija con una fotografía familiar viendo un partido de béisbol. IG realbarbarapalvin

Barbara Palvin anunció su embarazo durante el Festival de Cannes

El embarazo de Barbara Palvin se dio a conocer en mayo de 2026, cuando la modelo apareció junto a su esposo durante la edición 79 del Festival de Cine de Cannes, celebrado en Francia.

Para aquella ocasión, Palvin eligió un vestido azul claro que dejaba ver su embarazo. Durante su paso por la alfombra roja, posó junto a Dylan Sprouse y ambos colocaron sus manos sobre el vientre de la modelo.

La aparición confirmó que estaban esperando a su primer bebé, una noticia que también compartieron posteriormente a través de sus redes sociales. Hasta entonces, el matrimonio había mantenido en privado sus planes de ampliar la familia.

Dos meses después, durante el primer episodio del podcast Wildmen, la pareja anunció que esperaba una niña. En aquella conversación, Sprouse explicó que ambos habían comenzado a utilizar un apodo para referirse a su futura hija.

El actor reveló que la llamaban principessa, palabra italiana que significa princesa. Aunque todavía no habían elegido su nombre definitivo, explicó que estaban considerando diferentes opciones para la pequeña.

Palvin también participó en la conversación y bromeó sobre cómo cambiaría la vida de su esposo con la llegada de una niña. Sprouse respondió que esperaba disfrutar las actividades infantiles, incluidas las fiestas del té.

Barbara Palvin mostró su embarazo antes de anunciar el nacimiento de su primera hija junto al actor Dylan Sprouse. IG realbarbarapalvin

Dylan Sprouse había confesado que estaba nervioso por convertirse en papá

Durante el embarazo, Dylan Sprouse habló sobre sus expectativas ante la paternidad y reconoció que tener una hija representaba una experiencia completamente nueva para él.

En agosto, durante una entrevista con Amanda Hirsch en el podcast Not Skinny But Not Fat, el actor explicó que creció rodeado de hombres y que su hija sería la primera niña de la familia Sprouse en mucho tiempo.

El intérprete reconoció que aquella situación le provocaba cierto nerviosismo, principalmente porque no tenía demasiadas referencias familiares sobre la crianza de una niña. Sin embargo, también expresó su entusiasmo por convertirse en padre.

Durante la conversación, Sprouse explicó que su familia era pequeña y que la llegada de su hija representaría un cambio importante. También bromeó sobre las experiencias que algunos de sus amigos habían tenido al criar niños.

Sus declaraciones ocurrieron semanas antes del nacimiento de Sylvie, cuando el matrimonio todavía compartía fotografías del embarazo y se preparaba para recibir a la pequeña.