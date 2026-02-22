Willie Colón es recordado por Bad Bunny en un concierto en Brasil; "se fue una gran leyenda"

Willie Colón fue recordado de manera especial en un escenario internacional gracias a Bad Bunny, quien decidió rendirle homenaje durante uno de sus conciertos en Brasil. La muerte del legendario salsero el 21 de febrero, a los 75 años, impactó a la música latina y provocó múltiples reacciones, entre ellas la del intérprete urbano, quien no dejó pasar la oportunidad de reconocer su legado frente a miles de personas.

Desde el inicio de su gira por territorio brasileño, el espectáculo había estado marcado por la energía y los éxitos que lo han consolidado como una de las figuras más influyentes del género urbano. Sin embargo, en medio de la euforia del público, el artista puertorriqueño sorprendió al hacer una pausa para dedicar un espacio solemne a uno de los nombres más importantes de la salsa.

Bad Bunny recuerda a Willie Colón

En plena presentación, las luces del estadio se apagaron y el ambiente cambió por completo. El silencio se apoderó del recinto mientras Bad Bunny se colocaba en el centro del escenario, acompañado únicamente por una iluminación tenue frente a su orquesta. Con un tono respetuoso, compartió una reflexión sobre la huella que dejan los grandes músicos.

"La inspiración que muchos de estos grandes músicos dejaron en la tierra no va a morir nunca. Mientras sigan existiendo jóvenes como estos que están aquí manteniendo la música y la salsa, todos los ritmos caribeños seguirán vivos”, dijo Bad Bunny.

Más adelante, el cantante dirigió unas palabras directas para despedir al trombonista y compositor puertorriqueño. Ante miles de asistentes declaró:

“Hoy se fue una grande leyenda que aportó a este género tan hermoso y tan legendario. Decirle de parte mía y de los sobrinos, deseamos que descanse en paz Willie Colón, mucha fortaleza a su familia”.

Acto seguido, el artista aplaudió con respeto, gesto que fue replicado por el público brasileño. El sonido de los aplausos llenó el estadio y convirtió el homenaje en uno de los momentos más comentados de la noche.

Videos del tributo comenzaron a circular rápidamente en redes sociales como TikTok, donde seguidores destacaron la sensibilidad mostrada por el cantante y su reconocimiento a la historia musical de Puerto Rico.

El legado de Willie Colón

A lo largo de su trayectoria, Willie Colón enfrentó distintos retos de salud. En 2021 sufrió un grave accidente automovilístico que puso en riesgo su vida, aunque logró recuperarse. Su fallecimiento el 21 de febrero de 2026, a los 75 años, marca el cierre de una etapa importante para la salsa y la música latina en general.

Reconocido como “El Malo del Bronx”, Colón se consolidó como trombonista, compositor y productor. Además de su talento musical, también fue una figura activa en temas sociales vinculados a la comunidad latina en Estados Unidos.

Su trabajo ayudó a fortalecer la identidad cultural de miles de personas y dejó un legado que continúa influyendo en nuevas generaciones.

La postura crítica de Willie Colón hacia Bad Bunny

En meses recientes, Willie Colón había manifestado opiniones críticas sobre Bad Bunny. Algunas de sus declaraciones estuvieron relacionadas con la forma en que el reguetonero maneja su presencia en plataformas digitales como Spotify y su papel como representante de Puerto Rico y Latinoamérica en eventos internacionales.

A pesar de esas diferencias, el gesto mostrado por Bad Bunny en Brasil dejó claro el respeto hacia una figura que abrió camino en la música caribeña.

