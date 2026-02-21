Willie Colón alcanzó gran popularidad en su carrera con la canción “El Gran Varón”. Sin embargo, detrás de esta salsa que todos hemos bailado, se esconde la historia de una gran tragedia.

¿Es Simón El Gran Varón una historia real?

La letra de la canción “El Gran Varón”, cuyo protagonista es Simón, está basada en una historia real.

La canción de “El Gran Varón”, incluida en el disco Top Secret, catapultó a Willie Colón a la fama internacional en 1988.

La historia de Simón es la historia de muchas personas que sufrieron durante la pandemia de SIDA de finales de los años 80.

El cantautor de Panamá, Omar Alfanno, confirmó que escribió “El Gran Varón”, inspirado en la muerte de un amigo muy cercano, que falleció de SIDA.

Alfanno cuenta que es la historia verdadera de un amigo con quien estudió en el bachillerato. Durante su juventud no sabía nada, y fue tiempo después que se enteró de toda la tragedia.

A su amigo lo molestaban mucho en la escuela, y no había salido del closet. En los años 60 y 70, declararse abiertamente gay, era un acto heroico.

¿Cuál es la historia detrás de la canción “El Gran Varón” de Willie Colón? Esta es la tragedia Pixabay

Alfanno dijo en entrevista en el medio AlDía, que Simón no es el nombre real de su amigo del bachillerato. Sólo lo cambió, para proteger la identidad de su compañero.

El nombre de Simón es ficticio, pero el resto de la trágica historia, es real.

El tiempo en que corresponde la historia es en la época en que escribió “El Gran Varón”, en el verano de 1986, en los momentos en que su amigo moría.

Su amigo estaba internado en un hospital de Los Ángeles, California, Estados Unidos, una ciudad donde, dice, se sentía libre.

Relata que, al igual que Simón en la canción, su amigo falleció solo en el hospital. Nadie lo acompañó en sus últimos momentos.

¿Cuál es la historia detrás de la canción “El Gran Varón” de Willie Colón? Esta es la tragedia Grosbygroup

¿Qué efecto tuvo la canción de El Gran Varón?

La canción de El Gran Varón que interpretó Willie Colón, fue un gran éxito, pero en un inicio, fue prohibida de varias estaciones de radio.

El disco Top Secret de 1998 obtuvo disco de oro y platino, por sus ventas. El Gran Varón alcanzó el puesto 23 de las 50 mejores canciones de latinas de todos los tiempo, en el ranking de Billboard.

La controversia acompañó a la canción durante mucho tiempo. En Puerto Rico trataron de montar una obra de teatro con el nombre de “El Gran Varón”, pero hubo gente que fue a disparar a los letreros del teatro y tuvieron que suspenderla, declaró Alfanno para el medio colombiano AlDía.