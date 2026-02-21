YosStop denuncia robo y revela modus operandi de extorsionadores | VIDEO

La creadora de contenido Yoseline Hoffman, conocida popularmente como YosStop, compartió con sus seguidores una experiencia que calificó como un asalto disfrazado de entretenimiento callejero.

El hecho ocurrió durante sus vacaciones en una playa nacional, cuando al salir de un restaurante en compañía de su esposo, Gerardo, y su hija pequeña, Amy, fueron abordados por dos hombres disfrazados de Spider-Man y La Máscara.

Según relató, los sujetos aprovecharon la sorpresa de la familia ante sus atuendos para acercarse de manera agresiva. “No me pregunten cómo, pero de repente los dos ya me tenían agarrada de un brazo y del otro… nos manipulaban como títeres”, narró Hoffman en un video difundido en redes sociales.

El modus operandi

La creadora explicó que los individuos utilizaron la emoción de su hija al ver a los personajes para forzarlos a participar en una dinámica de fotografías que nunca solicitaron. Bajo una aparente actitud amistosa, los hombres manipularon físicamente a la pareja para posar, generando confusión y vulnerabilidad.

Tras finalizar las capturas, la situación cambió abruptamente: los sujetos adoptaron un tono intimidante y exigieron un pago. Gerardo entregó 70 pesos, pero los hombres reaccionaron con indignación, calificando el monto de “miserable” y demandando sumas mayores por un servicio impuesto.

Extorsión disfrazada de espectáculo

Hoffman subrayó que este tipo de prácticas, aunque aparentan legalidad, constituyen un delito. “Es un modus operandi de asalto bajo una máscara de normalidad. No ofrecieron un servicio con precio previo; lo hicieron a la fuerza, presionaron y al final mostraron su verdadera naturaleza de asaltantes”, denunció.

La comunicadora advirtió que este método lleva años operando en zonas turísticas, donde se aprovecha la presencia de familias y menores de edad para generar indefensión y obligar a los vacacionistas a entregar dinero bajo presión.

Llamado a las autoridades y turistas

Finalmente, YosStop hizo un llamado a las autoridades locales para que regulen estas actividades y protejan a los visitantes. También exhortó a los turistas a mantenerse alertas y evitar caer en dinámicas que, bajo la apariencia de entretenimiento, esconden prácticas de extorsión y coerción.

Su denuncia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios respaldaron su postura y compartieron experiencias similares en distintos destinos turísticos del país. Comentarios como “eso me pasó en Acapulco” o “en Cancún hacen lo mismo” reflejaron que este tipo de prácticas no son aisladas y que se han convertido en un problema recurrente.

Extorsión en México: cifras oficiales

La extorsión es uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía y al sector empresarial en México. De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año 2025 cerró con 11,081 víctimas de extorsión, la cifra anual más alta en la última década. Este dato representa un incremento del 2.02% respecto a 2024, pese a la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión .

En el primer semestre de 2025 se registraron 5,887 víctimas de extorsión, lo que significó un aumento del 83% en comparación con los registros de hace diez años. Este crecimiento ha encendido alertas en organismos empresariales como la COPARMEX, que advierte que la extorsión es el delito que más golpea a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), afectando directamente su operación y la generación de empleos .

El aumento de casos ha impulsado la discusión sobre la necesidad de una Ley General de Extorsión, que permita homologar criterios y sanciones en todo el país. Actualmente, las penas por este delito varían según el estado, pero en general contemplan prisión de dos a ocho años y multas económicas. Sin embargo, la falta de denuncias y el miedo a represalias dificultan que las autoridades puedan actuar con eficacia.