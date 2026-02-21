Lo que comenzó como rumores en redes sociales terminó convirtiéndose en una de las historias más conmovedoras del inicio de año. El pasado 20 de enero, habitantes de San Andrés Tepetitlán, en Almoloya de Alquisiras, Estado de México, compartieron imágenes del popular youtuber MrBeast caminando por la comunidad acompañado de Eugenio Derbez.

En ese momento nadie sabía con certeza cuál era el motivo de la visita. Se hablaba de una posible donación, pero no había detalles. Semanas después, el misterio quedó resuelto y, es que el influencer estadounidense había financiado y construido una escuela nueva para la comunidad, además de otras sorpresas que quedaron registradas en un video publicado en su canal oficial.

MrBeast construye escuela en Edomex

La directora que trabajó 10 años desde su automóvil

Uno de los momentos más emotivos del video ocurre cuando MrBeast conversa con la directora del plantel. El creador de contenido le pregunta si era cierto que durante la última década había trabajado desde su coche.

La respuesta fue contundente: sí. Sin oficinas ni espacio propio, la directora convirtió su vehículo en su centro de operaciones. Ahí guardaba documentos, organizaba pendientes y atendía responsabilidades administrativas.

MrBeast construye escuela en Edomex

Conmovido por la situación, MrBeast decidió que la nueva escuela no estaría completa sin un espacio digno para ella. Justo al lado del nuevo edificio escolar, su equipo construyó una oficina completamente equipada.

Cuando le revelaron la sorpresa, la directora no pudo contener las lágrimas. Entre risas nerviosas y emoción, agradeció el gesto que puso fin a una década de precariedad laboral.

"No más trabajar desde tu auto", le dijo el youtuber mientras le mostraba su nueva oficina.

MrBeast construye escuela en Edomex

Una escuela nueva… y una sorpresa más

El proyecto no se limitó a la infraestructura básica. Además de las aulas y la oficina administrativa, MrBeast anunció que había un regalo adicional para los estudiantes.

“Esta escuela no puede considerarse completa sin una última sorpresa", comentó antes de revelar la construcción de una cancha de fútbol totalmente nueva.

MrBeast construye escuela en Edomex

El entusiasmo de los niños fue inmediato. En el video se observa cómo corren hacia el espacio deportivo, celebrando lo que para muchos representa más que un simple campo, sino en un lugar de convivencia y actividad física.

MrBeast construye escuela en Edomex

La colaboración con Eugenio Derbez

La presencia de Eugenio Derbez no fue casualidad. El actor y productor mexicano, conocido internacionalmente por proyectos como No se aceptan devoluciones, ha participado en diversas iniciativas sociales.

MrBeast y Derbez se conocieron durante los llamados “juegos de MrBeast”, dinámicas virales organizadas por el creador de contenido que reúnen a celebridades y participantes de distintas partes del mundo. A partir de ese encuentro surgió una relación cordial que ahora derivó en una colaboración con impacto social en México.

MrBeast construye escuela en Edomex

El impacto global de MrBeast

No es la primera vez que MrBeast realiza este tipo de acciones. A lo largo de su carrera ha financiado proyectos comunitarios en distintos países, desde la construcción de viviendas hasta la perforación de pozos de agua potable en regiones con escasez.

Su modelo combina entretenimiento digital con filantropía de alto impacto. Cada video no solo genera millones de reproducciones, sino que también visibiliza problemáticas sociales y canaliza recursos hacia soluciones concretas.

En esta ocasión, el Estado de México fue el escenario de una transformación tangible que beneficiará a generaciones de estudiantes.

