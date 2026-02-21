¿Quién fue Willie Colón? Historia del ícono de la salsa

Willie Colón, trombonista, compositor y productor fundamental en la consolidación de la salsa en Nueva York, murió este sábado a los 75 años.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales, donde agradecieron las muestras de solidaridad del público y de la comunidad artística.

Con una trayectoria que superó cinco décadas, Colón fue una de las figuras centrales del llamado “sonido Fania” y participó en algunas de las producciones más influyentes de la música latina del siglo XX. Su trabajo como intérprete y productor dejó una huella determinante en la evolución del género salsero.

¿Quién fue Willie Colón? El músico que definió la salsa en Nueva York

William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el sur del Bronx, Nueva York, en una familia de origen puertorriqueño.

Creció en un entorno marcado por la migración caribeña y el desarrollo de una identidad cultural latina en Estados Unidos. Desde temprana edad mostró interés por la música: comenzó a estudiar trompeta a los 12 años y poco después adoptó el trombón como instrumento principal.

Su formación estuvo influida por el jazz, el son cubano, la bomba y la plena puertorriqueña, sonidos que circulaban en los barrios latinos de Nueva York. En la segunda mitad de los años sesenta, cuando aún era adolescente, ya formaba parte del circuito musical que daría forma a la salsa como movimiento urbano y transnacional.

Willie Colón en La Musa 2019 Foto: Mezcalent

Willie Colón y el origen del sonido salsero en el Bronx

El debut discográfico de Colón se produjo en 1967 con el álbum 'El Malo', grabado bajo el sello Fania Records. El disco lo presentó con una imagen asociada al entorno urbano del Bronx, lo que le valió el apodo de “El Malo”.

La propuesta musical combinaba arreglos de metales con ritmos caribeños y letras que retrataban la vida en los barrios latinos de Nueva York.

Fania Records, fundada por Johnny Pacheco y Jerry Masucci, se convirtió en la plataforma que impulsó la carrera de Willie Colón y de otros exponentes del género. La disquera consolidó un catálogo que posteriormente sería reconocido como la base del desarrollo internacional de la salsa.

El protagonismo del trombón en las orquestaciones de Colón aportó un sonido distintivo que contrastaba con otras agrupaciones de la época. Ese enfoque contribuyó a estructurar el formato instrumental que caracterizó a muchas producciones salseras en las décadas siguientes.

La alianza musical entre Willie Colón y Héctor Lavoe

Uno de los momentos decisivos en la trayectoria de Colón fue su colaboración con el cantante Héctor Lavoe. De acuerdo con la biografía oficial del músico y archivos históricos de Fania Records, Lavoe se integró a la orquesta tras la recomendación de Johnny Pacheco, cuando el vocalista previsto inicialmente no acudió a una sesión de grabación.

La sociedad artística produjo álbumes como El Malo (1967), The Hustler (1968), Guisando (1969) y Cosa Nuestra (1970). Temas como “Che Che Colé”, “Aguanilé” y “Calle Luna, Calle Sol” se incorporaron al repertorio esencial de la salsa.

Según la página oficial de Willie Colón, Lavoe fue integrante de la banda hasta mediados de los años setenta. Aunque la colaboración formal concluyó en 1975, ambos continuaron trabajando juntos. El álbum Strikes Back (1987), último disco de estudio de Lavoe, fue producido por Colón.

Willie Colón y Héctor Lavoe Foto: Ideasdebabel

Willie Colón y Rubén Blades: el fenómeno de Siembra

A finales de la década de 1970, Colón inició una nueva etapa creativa junto al cantante y compositor panameño Rubén Blades.

El álbum Siembra (1978) es considerado uno de los discos más vendidos en la historia de la salsa. Incluyó canciones como “Pedro Navaja” y “Plástico”, que ampliaron el alcance temático del género al incorporar narrativas urbanas y sociales.

Registros de la industria musical y publicaciones especializadas como Billboard han señalado la importancia de Siembra en la expansión internacional de la salsa. El proyecto consolidó a Colón no solo como instrumentista, sino también como productor con visión artística y proyección global.

El papel de Willie Colón en Fania Records y la Fania All-Stars

Además de su trabajo individual, Colón fue pieza clave en la Fania All-Stars, colectivo que reunió a figuras como Celia Cruz, Ray Barretto, Johnny Pacheco y Larry Harlow.

Los conciertos del grupo en espacios como el Cheetah Club de Nueva York y el Yankee Stadium marcaron hitos en la internacionalización del género.

Colón también produjo grabaciones para artistas como Celia Cruz e Ismael Miranda, fortaleciendo su perfil como arquitecto del sonido salsero contemporáneo. Su labor como arreglista y director musical influyó en la estructura de numerosas producciones del catálogo de Fania.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha documentado el impacto cultural de la salsa en la comunidad latina y el papel que desempeñaron artistas como Colón en ese proceso.

El trombonista en escena, uno de los músicos que definieron el sonido salsero en los años setenta. Foto: Mezcalent

Premios, nominaciones y reconocimientos de Willie Colón

A lo largo de su carrera, Willie Colón recibió múltiples nominaciones a los premios Grammy y Latin Grammy, de acuerdo con registros de la Academia Latina de la Grabación.

En 2015, Billboard lo incluyó en su listado de los 30 artistas latinos más influyentes de todos los tiempos, destacando su contribución a la difusión global de la salsa.

Su discografía y su trabajo como productor figuran de manera recurrente en recuentos históricos publicados por medios especializados en música latina. Más de cinco décadas después de su debut, sus grabaciones continúan siendo referencia obligada en el estudio del género.

El productor y compositor en una presentación que reunió a seguidores del género salsero. Foto: Mezcalent

El trabajo de Willie Colón ayudó a definir el lenguaje musical de la salsa en Nueva York durante un periodo clave de consolidación del género.

Sus arreglos de trombones, su capacidad como productor y sus colaboraciones con intérpretes fundamentales configuraron un repertorio que forma parte de la memoria colectiva de la música latina.

Su fallecimiento a los 75 años marca el cierre de una trayectoria que acompañó la transformación de la salsa desde un movimiento urbano hasta un fenómeno internacional.

Su obra permanece en el catálogo histórico de Fania Records y en las grabaciones que continúan circulando en escenarios y plataformas digitales.