De los Therian de tus papás... a los que te educaban o te cuentan chistes; de la vida a los memes

El fenómeno sobre los therian pasó de la vida real a internet y de charlas cara a cara llegó a noticieros y también a las redes sociales.

Luego de debates, quienes comparten este gusto explicaron que se trata de una identificación simbólica, espiritual o psicológica con un animal. No se trata de serlo, sino de sentir afinidad por uno, como publicó Excélsior este viernes pasado.

Pero, como mexicanos, y con internet a la orden de la mano detrás de una pantalla, los memes no tardaron en llegar y en retomar a los therian “de nuestra generación”.

Si bien muchos correspondían a intereses por la historia que se contaba, retomamos algunos de los más virales y que nos hacen pensar: ¿si fueras un animal... cuál serías y porqué?

Odisea Burbujas

Mafafa Musguito, fotógrafa profesional, era una simpática lagartija que, junto a Mimoso Ratón, Patasverdes y Pistachón Zig Zag entretenían a chicos y grandes a través de la historia y viajes mediante el Tobogán del Tiempo y su nave espacial Popotito 22. Siempre guiados por el Profesor Memelovsky y librándose del mugroso Ecoloco.

Odisea Burbujas Facebook Bubujas

Ratón Crispín (Luis de Alba)

Panzón, con orejas capaces de detectar cualquier sonido, ojos y cola biónica que lo ayudaban a resolver misterios, aunque muchas veces las cosas no le salían como quería. El Ratón Crispín será recordado además por su frase “¡Los odio, con odio jarocho!”

Luis de Alba como el Ratón CrispÌn. Especial

Pájara Peggy (Humberto Navarro y Moisés Suárez)

“¡Sííí que sííí!”, gritaba la Pájara Peggy a la menor provocación o cuando veía a su ídolo César Costa en La carabina de Ambrosio. Desde luego no podemos olvidar sus ocurrentes porras para cualquier situación y sus chistosos bailes que comenzaban con: “A la guan, a la tu, a la guan, tu, tri...”

Pájara Peggy Especial

Gato GC (Moisés Suárez)

Allá por los años 80, los niños de México se divertían y aprendían con el programa Corre GC corre. Un alto gato con voz chillona acompañaba a las infancias en un tablero gigante de maratón y llegar a la meta final mediante el avance de casillas y ganarle a la Ignorancia. “¡Miaaaaauuuu!”

Gato GC Especial

Lester (Mark Ritts)

Un roedor descuidado, con larga cola y también panzón era el compañero de Beakman en El mundo de Beakman, un programa educativo de los años 90 que mediante experimentos científicos llevaron la ciencia para la niñez a otro nivel... aunque Lester a veces terminara todo chamuscado.

Ratón Lester de El Mundo de Beakman. Especial

El Zorrillito y el Lobo Feroz (Rafael Muñoz Aldrete —voz de María Eugenia Avendaño— y Manuel Loco Valdés)

Innumerables las veces que la audiencia mexicana se deleitaba con este par que se quería, pero también se peleaba, y aparecía en las películas de Caperucita Roja allá en la década de los 60.

Zorrillito y el Lobo Feroz Especial

El perro Guarumo (Óscar burgos)

“¡Ya llegó el que pone el desorden!”... dice el Perro Guarumo, quien se autodenomina el primer therian que inició hace 18 años. Incluso, en su IG ya dio una breve entrevista que supera las 300 mil vistas. Irreverente, vulgar y frases en doble sentido son su marca que le ha traído miles de seguidores.

Perro Guarumo Especial

Gerald Broflovski

Gracias a un cirujano, Gerald Broflovski (papá de Kyle) puede cumplir un sueño que tenía desde su niñez: convertirse en delfín. En la serie South Park, Gerald se enfrenta también a una problemática: no encontrar un baño para delfín o persona transespecie, lo que le hace enojar demasiado.

Gerald Broflovski Especial

Whiskers/Choupette (jared letO)

Ha pasado 37 años como gato para no pagar renta ni comida... que sea todo gratis. Vive con Haley Kalil desde antes que ella naciera, aunque su tamaño sea el de un humano. El enorme gato blanco apareció también en la MET Gala de 2023 homenajeando a Karl Lagerfeld y a su millonaria gata Choupette.