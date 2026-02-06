Emma Mackey apuesta por la política y el humor en 'Ella McCay'

Si hay una actriz que podría pasar por hermana gemela o doble de Margot Robbie es imposible no pensar en Emma Mackey, quien curiosamente fue una de las tantas Barbies de la cinta que protagonizó la australiana.

Mackey, quien se robó el corazón de millones al interpretar a la auténtica Maeve de Sex Education, está de vuelta en nuestro país con Ella McCay, comedia en la que se le ve como una política que lidia con las exigencias de una nación y el caos de su vida privada.

Cuando recibes un guion de James L. Brooks no lo dudas ni un segundo, simplemente eres tú. Tuve la oportunidad de leerlo, de estar a solas con el guion, de volverlo a leer y fue una gran experiencia. Por supuesto hubo audiciones y fue todo un proceso, pero fue algo que sentí profundamente, que reconocí y admiré. Estamos hablando de una persona muy humana, de una forma muy particular de vivir su vida. Este proyecto fue muy simbólico para mí y fue sólo un sueño”, contó bastante emocionada Emma Mackey.

Nacida en Francia y radicada desde los 17 años en el Reino Unido, Mackey hizo mancuerna creativa con James L. Brooks, respetado director detrás de la oscarizada La fuerza del cariño, Al filo de la noticia, Spanglish y Mejor... imposible.

Emma hizo una audición y supe que ella era, para mí era ella, era una cara nueva con quien quería trabajar y aquí está ahora”, expresó Brooks.

La ganadora en 2023 al Premio BAFTA a Estrella en Ascenso, a quien ya se le puede ver con este proyecto en Disney+, celebra con el estreno de Ella McCay 10 años de carrera actoral, tomando en cuenta que su primera participación se dio en el corto de 2016 Badger Lane.

“¡No lo había pensado! Voy a tener que reflexionar sobre esto, pero es maravilloso. Me siento muy afortunada de haber interpretado a mujeres tan diferentes y de haber trabajado en este tiempo con directores tan distintos en todos los sentidos. Es un privilegio el poder estar rodeada de guionistas, de directores, de poder explorar sus ideas, entender qué les motiva y yo poderle dar vida a sus historias. Esto es un sueño hecho realidad”, añadió Mackey.

A la actriz, que el pasado 4 de enero cumplió 30 años y quien tiene en su historial el haber interpretado a la escritora de Cumbres borrascosas, Emily Brontë (cuya nueva adaptación fílmica es protagonizada por su “gemela” Margot Robbie), compartió créditos en Ella McCay con la ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis, Albert Brooks, Jack Lowden, Woody Harrelson, Rebecca Hall, Spike Fearn y Ayo Edebiri.

Para darle forma a su personaje en Ella McCay, Emma se basó evidentemente en el libreto, pero quiso ir más allá.

Todo estaba ahí, de principio a fin y una vez que comenzamos a rodar James y yo tuvimos muchas discusiones, tuvimos varios ensayos, pero quise hacer mi investigación. Tuve la oportunidad de reunirme con algunos gobernadores y funcionarios de gobierno y platiqué con ellos sobre su vida cotidiana, cómo es en realidad y cuán precisos son sus horarios. Siempre están con agenda llena, ya sea en una reunión, trabajando un discurso o en una conferencia. Es absolutamente fascinante. El funcionamiento interno de todo eso y de la esfera política es algo fascinante que nunca vemos. Es como el Mago de Oz, que no sabes lo qué hay detrás del telón”, compartió.

Emma Mackey, quien sostiene una relación amorosa con el fotógrafo Martin Aleman, con quien filmó el corto Hotel Fantasma, trabajará próximamente con J.J. Abrams en The Great Beyond y con Greta Gerwig en Narnia.

Cabe señalar que la actriz se convirtió en un amor platónico para toda la generación que la vio crecer en Sex Education, en especial por el look de chica punk que Laurie Nunn, la creadora de los personajes, le otorgó. Su perfo en la nariz y el cabello rosa se convirtieron en un par detalles que no podían pasar desapercibidos.

De hecho, si en algo se parecen Maeve y Ella es en esa imperfección que las convierte en mujeres únicas, al menos al ser creadas para la pantalla.

Maeve no es un personaje agradable y tampoco suele tomar buenas decisiones. Tampoco es amable ni gentil, pero le tengo mucho cariño por ser mi primer personaje protagónico. Me encanta que ella se las arregla para siempre tener la cabeza en alto, permanecer fuerte, estable, independiente y femenina. Está cool que su parte atractiva es ser impopular y una mujer lectora”, le dijo a Teen Vogue.

Quizá el único pecado que cometió la serie fue el tiempo que tomó para completar el camino de los integrantes de Moordale. Pese a que no la odia, ya en la última temporada la actriz francesa dijo que su historia con Maeve concluyó para siempre en el momento que prefiere seguir su sueño de convertirse en escritora y dejar atrás su historia con Otis.

Después ya tuvo las oportunidades que buscaba, como aparecer en la turbulenta Muerte en el nilo, interpretar a Emily Brontë y convertirse en una Barbie.

CONÓCELA:

Emma Margaret Marie Tachard-Mackey.

Actriz y modelo franco-inglesa.

Nació el 4 de enero de 1996.

Originaria de Le Mans, Francia.

Su madre es británica y su padre francés.

A los 17 años se mudó al Reino Unido a estudiar Inglés y Literatura en la Universidad de Leeds.

Comenzó su carrera hace 10 años.

El papel que la lanzó a la fama fue el de Maeve Wiley en Sex Education junto a Asa Butterfield.

Por su trabajo en Emily obtuvo el Premio BAFTA a Estrella en Ascenso.

De la cinta:

Ella McCay

Ya en Disney+

Dirige: James L. Brooks.

Actúan: Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Albert Brooks, Jack Lowden, Woody Harrelson, Rebecca Hall, Spike Fearn y Ayo Edebiri.

Género: Comedia / Drama.

País: Estados Unidos.

Duración: 115 minutos.

cva*