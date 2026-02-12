Bad Bunny convierte el Super Bowl en un manifiesto a favor del español

El director del Instituto Cervantes de Los Ángeles, Estados Unidos, Javier Muñoz-Basols, y fuentes de la Real Academia Española (RAE), coincidieron en reconocer la defensa del idioma español que realizó el artista Bad Bunny a raíz de su actuación en el descanso del Super Bowl que se celebró en San Francisco.

Bad Bunny defiende el español desde el uso natural y creativo del idioma y, lo más importante, sin ningún tipo de complejos. Busca hacer un uso de la lengua con total naturalidad. Canta en español, mantiene los rasgos identitarios del español caribeño y es capaz de conectar con públicos muy diversos, hablen o no la lengua”, explicó Muñoz-Basols.

Así, el director del Cervantes aseguró que más que ser un momento de inflexión para el idioma, es un momento de “normalización y consolidación del español”.

Por su parte, fuentes de la RAE explicaron que en el actual ambiente gubernamental hostil contra el español que hay en el país norteamericano, resultan estimables todas las acciones que conduzcan a su defensa, como fue la actuación del puertorriqueño.

El mundo de la canción es especialmente penetrante en las sociedades de todos los tiempos, y la música de Bad Bunny lo es en la sociedad actual”, añadieron estas fuentes.

La actuación del artista en el evento logró la mayor audiencia en la historia del Super Bowl, con 128.2 millones de espectadores, según datos de Nielsen.

Por eso, fuentes de la RAE la valoraron muy positivamente, ya que dada la relevancia internacional del acontecimiento, fue una magnífica ocasión para poner en valor la lengua y la cultura en español.

Fenómenos como Bad Bunny, que contribuyen a normalizar el uso del idioma, son especialmente relevantes en un país donde el 85% de los adultos latinos considera importante que las futuras generaciones sigan hablando español”, precisó Muñoz-Basols para después destacar la figura del artista como una manera de “asociar el español con la creatividad, el prestigio cultural y la innovación”.

Durante la actuación, el presidente estadunidense, Donald Trump calificó su espectáculo como uno de los peores de la historia.

No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante”, lamentó.

Para Muñoz-Basols, la actuación prácticamente íntegra en español de Bad Bunny no sólo tiene “un gran valor simbólico”, también “sociolingüístico”.

EL ESPAÑOL SE VE, SE OYE, SE SIENTE Y SE CANTA

Por primera vez en español, se marca un hito para la lengua en un evento tan enraizado en la cultura norteamericana. El español se ve, se oye, se siente, en un gran número de ciudades del país, pero también se canta. Aparecer en el mayor escaparate mediático del país supone presentar el español como una lengua plenamente integrada en la cultura popular estadunidense”, detalló.

Tras la actuación del puertorriqueño en el evento deportivo, hubo un incremento en la demanda de actividades de aprendizaje del español. En este sentido, el director del Cervantes en Los Ángeles aseguró que este fenómeno encaja con lo que se sabe sobre la relación entre cultura y aprendizaje de lenguas.

Cuando se dan fenómenos culturales de masas como este muchas personas se lanzan a saber más sobre la lengua y a hacer uso de plataformas o aplicaciones de aprendizaje. La música es una poderosa puerta de entrada al interés lingüístico, tal y como se demuestra en los últimos años con el K-pop coreano, y esto es especialmente significativo entre las generaciones más jóvenes”, apuntó.

BAD BUNNY EN EL CILE DE PERÚ

El artista ya se había colado en el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) que se celebró el pasado mes de octubre en la ciudad de Arequipa (Perú), al hilo de la situación del español en Estados Unidos.

Es el latino, el hispano, que más defiende el español en el 2025 en todo Estados Unidos”, aseguró entonces el periodista y actual presidente de Telemundo, Luis Fernández, durante uno de los paneles que tuvo lugar en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Fernández se refirió al puertorriqueño como uno de los mayores defensores del idioma después de que se anunciase precisamente que encabezaría el espectáculo del Super Bowl en San Francisco el pasado 8 de febrero.

Además, el autor de Debí tirar más fotos ha ponderado el idioma español en sus intervenciones en la televisión estadunidense, sobre todo con Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon.

PARA ENMARCAR

Bad Bunny quiso tener un detalle con la plantilla de las oficinas centrales de Zara, compañía que eligió para el atuendo de su celebrada actuación en el descanso del Super Bowl.

Los trabajadores de la sede de Inditex en Arteixo se encontraron con una camiseta como la que lució Bad Bunny en su presentación y una nota de agradecimiento.

Foto: Especial

Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!", escribió el artista en la misiva dirigida a los costureros y diseñadores.

Para esta ocasión, el intérprete se decantó por un outfit completo de la marca Zara, conformado por camisa, corbata, pantalones chinos y una camiseta deportiva de linebacker que recordaba a las equipaciones de futbol americano.

cva*