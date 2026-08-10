Aylín Mujica y Ninel Conde viven momentos de terror durante el terremoto de 7.4 en Colombia

La mañana de este lunes 10 de agosto, un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia y generó momentos de preocupación entre la población. Entre las personas que se encontraban en Bogotá estaban Aylín Mujica y Ninel Conde, quienes permanecen en el país debido a las grabaciones de la quinta temporada de Top Chef VIP, reality de Telemundo.

Las actrices compartieron a través de sus redes sociales algunos detalles de lo ocurrido y confirmaron que se encontraban a salvo después del movimiento telúrico.

¿Dónde se encontraban Aylín Mujica y Ninel Conde?

Las dos artistas se encuentran en Bogotá como parte de las grabaciones de Top Chef VIP 2026, producción en la que participan como concursantes.

El terremoto ocurrió durante las primeras horas del lunes y provocó afectaciones en diferentes zonas de Colombia, además de dejar víctimas mortales, personas heridas y daños en distintos inmuebles.

Foto Instagram: aylinmujic

Ante la preocupación de sus seguidores, ambas utilizaron sus plataformas digitales para compartir cómo vivieron el sismo y confirmar que se encontraban bien.

¿Qué dijo Aylín Mujica después del terremoto?

Aylín Mujica publicó un video en redes sociales en el que mostró parte de la situación que vivió junto a su hija Violeta. La actriz aprovechó el mensaje para tranquilizar a quienes estaban preocupados por su estado.

Acaba de temblar en Bogotá, aquí estamos”, dijo la también presentadora ante la cámara, mostrando que ya se encontraban en un espacio al aire libre.



Muy inesperado, yo pensé que era el viento y de repente mi mamá dice: ‘Pero Viole, o sea, mira cómo las lámparas’”, contó la hija menor de la actriz, quien desveló que nunca había experimentado un sismo.



Foto Instagram: aylinmujic

Yo digo: ‘¿Será?’. Y mi mamá: ‘Sí, sí, es un terremoto’. Me agarra la mano, me aprieta y me dice: ‘Hay que irnos, hay que irnos ya’. Y yo digo: ‘Okay, okay, vámonos’”, dijo.

Estamos a salvo, estamos bien”, indicó la estrella de la televisión latina.

Mujica forma parte del elenco de la nueva temporada de Top Chef VIP, cuyo estreno está programado para el próximo 1 de septiembre.

¿Cómo vivió Ninel Conde el terremoto en Colombia?

Ninel Conde también se encontraba en Bogotá cuando comenzó el movimiento. La cantante relató que el sismo la tomó por sorpresa mientras permanecía en un piso 14, situación que incrementó su temor ante la intensidad y duración del terremoto.

Ninel explicó que buscó refugio debajo de una mesa mientras el edificio continuaba moviéndose y posteriormente contó a sus seguidores cómo fueron esos momentos.

Foto: Instagram ninelconde

Buenos días, buenos y asustados, y terroríficos días, hoy nos despertó un terremoto horrible, no tienen idea del susto”, dijo.

Durante el terremoto, la artista permaneció atenta a las condiciones del lugar y buscó protegerse junto con sus familiares. También relató que su perrita se mostró especialmente nerviosa debido al movimiento.

De acuerdo con su testimonio, la intensidad del sismo hizo que tuviera que refugiarse en repetidas ocasiones mientras esperaba que el movimiento terminara.

No sabíamos qué hacer porque estábamos en un piso 14. Duró hora ese terremoto, horas; me metí abajo de una mesa, me salía, decía ‘Dios mío’, le marqué a mi esposo, regresé abajo de la mesa y eso no dejaba de moverse. Yo pensé que iban a parar labores aquí, pero toda la gente está como si ni en cuenta, pero de verdad es el terremoto más fuerte que he sentido en mi vida y miren que he vivido en la Ciudad de México", confesó.

Foto: Instagram ninelconde

Después del terremoto, ambas artistas recurrieron a sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre su estado y dejar claro que se encontraban fuera de peligro.

Tanto Aylín Mujica como Ninel Conde continúan vinculadas a las grabaciones de Top Chef en Colombia, mientras sus seguidores permanecen atentos a las actualizaciones sobre su estancia en el país.