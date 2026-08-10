Fans de Harry Potter logran desviar un cable submarino millonario para proteger la tumba de Dobby

La devoción de los seguidores de la franquicia Harry Potter logró frenar y modificar los planes de un proyecto de infraestructura energética de alta tensión diseñado para conectar las redes eléctricas del Reino Unido e Irlanda, todo ello para defender la que se considera la tumba de Dobby.

La compañía impulsora de la obra tuvo que alterar el trazado original de un cableado subterráneo y submarino multimillonario en la costa de Gales, luego de recibir una intensa ola de reclamos por parte de fanáticos preocupados por la preservación del memorial dedicado al elfo doméstico Dobby.

El inconveniente se desencadenó cuando la empresa energética reveló sus planes de desembarque técnico en la playa de Freshwater West. Tras la emisión de una entrevista televisiva, la sede corporativa comenzó a registrar un volumen masivo de quejas telefónicas exigiendo que detuvieran los trabajos.

Simon Ludlam, director ejecutivo de Etchea Energy, recordó en el podcast Energy Revolution la perplejidad inicial que le causó el reclamo popular:

"Aparentemente íbamos a pasar directamente por la tumba de Dobby”, explicó el directivo quien, reconoció, al principio no entendía nada de lo que estaba sucediendo. “Dije: '¿Dobby? ¿Quién es Dobby? Es un personaje ficticio en un libro ficticio, todo es ficticio, ¿de qué me están hablando?'", relató el ejecutivo.

Sin embargo, ante el carácter apremiante de las llamadas, los asesores advirtieron a Ludlam que las protestas eran "muy, muy serias", lo que llevó a la compañía a solicitar a los ingenieros y planificadores una desviación en el trayecto para rodear el área del santuario.

La tumba de Dobby en Freshwater West: De locación de cine a sitio de culto

La playa de Freshwater West, ubicada en el condado de Pembrokeshire, fue el escenario natural utilizado durante el rodaje de la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1 para escenificar el fallecimiento y sepultura del elfo doméstico que ayudó a Harry Potter en diversas partes del libro y de las películas.

Con el paso de los años, los visitantes convirtieron el sitio en un altar de peregrinación adornado con piedras pintadas y tributos de la saga.

A pesar de que el desvío técnico situó el cableado "bastante cerca" de restos arqueológicos de la Edad de Bronce, la modificación evitó cualquier impacto sobre el espacio simbólico del personaje.