¿Quién es Carmen Montero Mundt, la prometida del piloto de F1 George Russell?

George Russell atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida fuera de las pistas. El piloto británico de Mercedes aprovechó el receso de verano de la Fórmula 1 para anunciar su compromiso con Carmen Montero Mundt, su pareja desde 2020.

¿Quién es Carmen Montero Mundt?

Carmen nació en España en 1998 y creció en Jerez. Es hija de padre andaluz y madre alemana y, cuando tenía 18 años, se trasladó a Londres para continuar con su formación académica.

Carmen Montero Mundt es española, estudió Finanzas en Londres y también ha desarrollado proyectos empresariales. IG

Entre 2018 y 2021 estudió Business Management and Finance en la University of Westminster, además de formarse en áreas vinculadas con las inversiones y la gestión de riesgos.

Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el sector financiero, donde ha tenido experiencia en relaciones con inversionistas y servicios dirigidos a clientes.

Con el paso del tiempo, Carmen también se ha adentrado en el mundo empresarial. Actualmente aparece como cofundadora de Barriers, un proyecto relacionado con el cuidado de la piel, lo que demuestra que su actividad profesional no se limita al mundo de la Fórmula 1.

¿Cómo se conocieron George Russell y Carmen Montero Mundt?

La historia de amor entre Carmen y George comenzó en Londres en 2020, cuando ambos tenían 22 años. El encuentro ocurrió gracias a unos amigos en común y, curiosamente, Carmen no estaba especialmente familiarizada con la carrera deportiva del piloto.

Russell y Carmen se conocieron en Londres en 2020 gracias a un amigo en común. IG

En una entrevista con Tatler, Carmen recordó que una amiga la invitó a salir un domingo por la noche porque el chico con el que estaba saliendo quería llevar a su compañero de piso.

Aquella reunión terminó siendo mucho más importante de lo que ambos podían imaginar. Después del primer encuentro, George consiguió el número de Carmen a través de una amiga y posteriormente la invitó a su casa, donde incluso se ofreció a cocinar para ella.

La relación comenzó a consolidarse y, ese mismo año, ambos hicieron público su romance. Desde entonces, Carmen ha acompañado al piloto en diferentes momentos de su carrera.

La pareja mantuvo una relación relativamente discreta mientras el piloto consolidaba su carrera en Mercedes. IG

Su presencia se hizo frecuente en algunos Grandes Premios, eventos relacionados con Mercedes y actividades fuera del calendario de competición. También han compartido vacaciones y apariciones públicas, aunque han procurado mantener una relación relativamente discreta.

Así es la relación de George Russell y Carmen Montero Mundt

Russell ha reconocido públicamente la importancia que Carmen tiene en su vida. En una entrevista con The Times, el piloto explicó que su pareja le proporciona estabilidad durante las exigencias de la competición y también le permite desconectarse del mundo de las carreras.

George Russell había descrito anteriormente a Carmen como una figura de estabilidad y aseguró que ella era su futuro. IG

Incluso llegó a definirla como su futuro y, cuando le preguntaron por una posible boda, dejó entrever que el matrimonio estaba dentro de sus planes.

La relación también ha atravesado importantes etapas profesionales para Russell, quien se ha consolidado como uno de los pilotos destacados de la parrilla.

Carmen, mientras tanto, ha mantenido su propio camino profesional y ha demostrado que su identidad va mucho más allá de ser la pareja de una estrella de la Fórmula 1.

El impresionante anillo con el que George Russell pidió matrimonio

El 9 de agosto de 2026, la pareja confirmó finalmente su compromiso mediante una publicación conjunta en redes sociales. Las fotografías mostraron a ambos durante una romántica escena frente al mar, mientras Carmen presumía el espectacular anillo que recibió.

La pareja confirmó su compromiso con románticas fotografías tomadas durante una escapada frente al mar. IG

La joya se convirtió rápidamente en uno de los detalles más comentados del anuncio. De acuerdo con la valoración proporcionada en diversos medios, podría tratarse de un diseño tipo trilogy.

Cuenta con un diamante amarillo natural de talla ovalada de entre ocho y diez quilates, acompañado por dos diamantes blancos triangulares. Su valor estimado rondaría los 876 mil 500 euros, aunque se trata de una valoración y no de un precio confirmado por la pareja.

Por ahora, George y Carmen no han revelado la fecha ni el lugar de la boda. Después de más de cinco años juntos, la pareja comienza así una nueva etapa.