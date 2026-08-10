Marius Borg seguirá bajo arresto domiciliario por cuatro semanas más

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, permanecerá bajo arresto domiciliario durante al menos cuatro semanas más, luego de que el Tribunal de Distrito de Oslo fallara a favor de la solicitud presentada por la policía.

La decisión extiende las medidas restrictivas impuestas contra Høiby mientras continúa el proceso legal en su contra. De acuerdo con la información difundida por medios noruegos, el tribunal determinó que deberá permanecer en su domicilio, aunque podrá salir por motivos específicos, como trabajo, estudios, atención médica o visitas familiares. La medida se mantendrá vigente hasta el 7 de septiembre.

Policía pidió extender el arresto domiciliario

La policía de Oslo solicitó que Marius Borg Høiby continuara bajo arresto domiciliario al considerar que el riesgo de reincidencia no se había reducido lo suficiente como para levantar la medida.

“La fiscalía ha concluido que el riesgo de reincidencia a día de hoy no se ha reducido lo suficiente como para considerar apropiado liberar a Høiby”, señaló la solicitud, de acuerdo con reportes citados por medios internacionales.

Además, se mantiene una orden de alejamiento destinada a proteger a una de sus exparejas.

Durante su comparecencia ante el tribunal, Høiby aseguró que ha intentado demostrar que no representa un riesgo.

“He hecho todo lo posible para demostrar a la fiscalía que no existe riesgo de reincidencia”, declaró.

La fiscalía de Noruega solicitó una condena de siete años y siete meses de prisión contra Marius Borg Høiby AFP

Su defensa cuestiona el cambio de postura

La resolución llega después de que su equipo legal apelara la sentencia dictada a principios del verano. Según la defensa, la fiscalía había dado señales previas de que Høiby podía ser puesto en libertad, por lo que el cambio de postura causó sorpresa entre sus abogados.

Su representante legal había señalado la semana pasada que la fiscalía “había indicado que debía ser puesto en libertad”, por lo que consideró desconcertante que después solicitara extender las restricciones.

Pese a ese argumento, el Tribunal de Distrito de Oslo dio la razón a la policía y ordenó que Høiby permanezca bajo arresto domiciliario durante cuatro semanas más.

¿De qué fue acusado Marius Borg Høiby?

A principios del verano, el Tribunal de Distrito de Oslo condenó a Marius Borg Høiby a cuatro años de prisión, tras declararlo culpable de dos cargos de violación, agresión contra una expareja y otros delitos.

El joven enfrenta 38 cargos, cuatro de ellos por violación, en un juicio que podría durar seis semanas. AFP

Sin embargo, la sentencia no es definitiva mientras su equipo legal mantiene el proceso de apelación. Høiby ha negado de manera constante los cargos más graves, incluidas las condenas por violación, aunque ha admitido responsabilidad en delitos menores.

Por esa razón, el caso continúa abierto en términos judiciales y la condena no puede considerarse firme hasta que se resuelva la apelación.

Permanece en Skaugum, residencia vinculada a la familia real

Marius Borg Høiby cumple el arresto domiciliario en Skaugum, la residencia real donde viven su madre, la princesa heredera Mette-Marit, y su padrastro, el príncipe heredero Haakon.

Høiby no posee título real ni desempeña funciones oficiales dentro de la monarquía noruega, pero su vínculo familiar con la casa real ha mantenido el caso bajo fuerte atención pública y mediática.

El proceso ha generado interés tanto en Noruega como en medios internacionales, debido a la gravedad de las acusaciones y al impacto que el caso ha tenido en torno a la familia real.

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit. AFP

El caso continuará en apelación

La extensión del arresto domiciliario no resuelve el fondo del caso. La situación legal de Marius Borg Høiby dependerá del proceso de apelación presentado por su defensa.

Mientras tanto, deberá cumplir con las restricciones establecidas por el tribunal y permanecer en su domicilio, salvo en los casos autorizados.

La nueva decisión judicial representa un revés para su defensa, que buscaba el levantamiento de la medida, y mantiene el caso bajo seguimiento hasta que avance la apelación de la sentencia.