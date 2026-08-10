Terremoto de magnitud 7.4 deja al menos 20 muertos en Colombia | VIDEO

Los primeros balances oficiales tras el fuerte terremoto que sacudió este lunes el occidente de Colombia reportan al menos 20 personas fallecidas, 18 de ellas en Pereira, Risaralda, y dos en Manizales, Caldas. Las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

El movimiento telúrico, reportado con una magnitud de 7.4 y epicentro en el departamento de Chocó, se sintió con intensidad en varias ciudades del país, particularmente en el Eje Cafetero.

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó inicialmente la muerte de 18 personas en la ciudad y describió la situación como crítica.

La situación es crítica", dijo el mandatario en entrevista con Caracol Radio.

Con este balance, las autoridades locales sitúan en 20 el número preliminar de víctimas mortales, aunque las cifras podrían cambiar conforme avancen las labores de atención y verificación en las zonas afectadas.

Pereira concentra el mayor número de víctimas

Pereira fue una de las ciudades donde el movimiento se percibió con mayor intensidad. Después del terremoto comenzaron a difundirse imágenes de edificios afectados, desprendimientos de materiales y daños en diferentes estructuras.

Uno de los sectores con mayores reportes corresponde al centro de la capital de Risaralda, donde equipos de emergencia realizan inspecciones para determinar el estado de los inmuebles y establecer cuáles representan un riesgo para la población.

Las autoridades mantienen la revisión de las edificaciones afectadas antes de permitir el ingreso de personas a aquellos lugares donde pueda existir riesgo de nuevos desprendimientos o colapsos.

La emergencia también alcanzó al Aeropuerto Internacional Matecaña, donde se reportaron daños en infraestructura de la terminal. Las instalaciones fueron sometidas a verificaciones para establecer sus condiciones de seguridad y determinar el impacto del terremoto sobre las operaciones aeroportuarias.

Un agente de policía camina entre los escombros de un establecimiento comercial dañado tras el terremoto en Manizales, Colombia. AFP

Manizales reporta dos personas fallecidas

En Manizales, el alcalde Jorge Eduardo Rojas confirmó dos muertes relacionadas con el terremoto y advirtió sobre el impacto registrado en diferentes edificaciones de la ciudad.

“Muchas edificaciones sufrieron el impacto, tenemos edificios que están total o parcialmente destruidos”, señaló el mandatario en su cuenta de X.

Rojas también pidió a los habitantes evacuar preventivamente ante la posibilidad de réplicas y mantenerse atentos a las indicaciones de los organismos de emergencia.

Las autoridades locales mantienen recorridos e inspecciones para determinar la estabilidad de las construcciones afectadas y establecer si existen más personas en situación de riesgo.

Cali reporta estructuras colapsadas y personas atrapadas

Cali también enfrenta una situación de emergencia. El alcalde Alejandro Eder informó que en la capital del Valle del Cauca se registran al menos 20 “estructuras colapsadas” y varias “personas atrapadas”.

Ante la magnitud de los reportes, el mandatario solicitó apoyo adicional para reforzar las labores de rescate.

“Pedimos apoyo con equipos de rescate (...) Reporten, a la mayor brevedad, cualquier situación adicional”, dijo.

Los organismos de socorro activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde las instalaciones de la Cruz Roja para coordinar la respuesta ante la emergencia.

Desde este punto se articulan las acciones destinadas a identificar las zonas con mayores daños, atender a las personas afectadas y organizar las labores de búsqueda y rescate.

Autoridades mantienen inspecciones en las zonas afectadas

El terremoto provocó afectaciones en distintos puntos del Eje Cafetero y otras regiones del occidente colombiano. Pereira y Manizales concentran hasta ahora los principales balances de víctimas, mientras que en Cali se mantiene la búsqueda de personas posiblemente atrapadas.

La prioridad de los equipos de emergencia es revisar las estructuras que presentan daños, atender a los heridos y determinar si existen otras personas desaparecidas.

Las autoridades han insistido en la importancia de evitar el ingreso a inmuebles que presenten daños visibles hasta que sean evaluados por personal especializado.

No se emitió alerta de tsunami

A pesar de la magnitud del movimiento, las autoridades no emitieron una alerta de tsunami para la costa colombiana.

Los organismos encargados del monitoreo mantienen vigilancia sobre la actividad sísmica y las posibles réplicas, mientras los equipos desplegados en tierra continúan con la evaluación de las consecuencias del terremoto.