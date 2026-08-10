José Eduardo Derbez disfruta viaje junto a su hija Tessa en medio de rumores sobre Paola Dalay

Mientras continúan las especulaciones sobre el estado actual de la relación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, el actor ha compartido en redes sociales algunos momentos de su viaje por España, donde actualmente se encuentra acompañado por su hija Tessa.

El actor aprovechó su estancia en Bilbao, para pasar tiempo con la pequeña de dos años y mostrar parte de las actividades que han realizado juntos. La ausencia de Paola Dalay durante este recorrido no pasó desapercibida entre sus seguidores, pues ella aparentemente permanece en la Ciudad de México.

Foto: Instagram jose_eduardo92

¿Por qué se encuentra José Eduardo Derbez en España?

José Eduardo viajó a Bilbao, en el País Vasco, debido a compromisos relacionados con su trabajo. Sin embargo, su estancia adquirió un tono más familiar después de que Tessa viajara para reunirse con él.

Foto: Instagram

A través de sus historias de Instagram, el actor publicó fotografías de la pequeña en distintos lugares de la ciudad. Una de las primeras imágenes mostró a Tessa posando en un jardín rodeada de flores.

Posteriormente, José Eduardo continuó documentando algunos de los recorridos que realizó junto a su hija.

Padre e hija aprovecharon el viaje para conocer algunos sitios de interés de la región. Entre los lugares que visitaron se encuentra San Juan de Gaztelugatxe, donde fueron captados disfrutando de una zona de juegos.

Las imágenes muestran a José Eduardo compartiendo una jornada tranquila con Tessa y aprovechando el tiempo juntos durante su estancia en España.

Después de recorrer distintos sitios, la pequeña terminó dormida, por lo que su papá la cargó en brazos. En las fotografías, ambos aparecen disfrutando de un momento familiar.

¿Esta es la primera vez que viajan juntos a Bilbao?

José Eduardo ya había visitado esta ciudad acompañado por Paola Dalay y Tessa.

En octubre de 2025, la familia viajó a Bilbao debido a compromisos laborales del actor y permaneció varias semanas en España. En aquella ocasión también celebraron su sexto aniversario como pareja.

El viaje actual, sin embargo, ha sido diferente, ya que en esta oportunidad José Eduardo aparece únicamente acompañado por su hija.¿Por qué este viaje ha llamado la atención?

La presencia de Tessa junto a su padre ocurre en un momento en el que han circulado distintas versiones sobre una posible separación entre José Eduardo y Paola Dalay.

La ausencia de Paola durante el recorrido por España ha generado nuevos comentarios en redes sociales. No obstante, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que exista una separación, por lo que hasta ahora se trata únicamente de especulaciones.

En medio de estos rumores, José Eduardo compartió una fotografía en la que aparece con Tessa sobre sus hombros mientras recorren Bilbao.

La publicación recibió muestras de cariño por parte de familiares y amigos cercanos. Entre quienes reaccionaron a la fotografía se encuentran Eugenio Derbez, Victoria Ruffo, Aislinn Derbez y Maribel Guardia.

La postal dejó ver el estrecho vínculo entre José Eduardo y su hija, mientras continúan las especulaciones sobre su situación sentimental con Paola Dalay.