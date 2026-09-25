Avengers: Doomsday marca el regreso de las funciones de cine a la medianoche en México

Las cadenas exhibidoras Cinemex y Cinépolis anunciaron oficialmente el regreso de las funciones de medianoche a las carteleras nacionales. Las empresas cinematográficas de mayor impacto en el territorio mexicano eligieron el esperado estreno de Avengers: Doomsday para revivir esta popular tradición de madrugada. Las proyecciones especiales iniciarán puntualmente durante los primeros minutos del 17 de diciembre de 2026, adelantándose un día al lanzamiento comercial en Estados Unidos.

El póster oficial de Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

Los miles de fanáticos mexicanos de la franquicia podrán adquirir sus ansiadas entradas mediante una preventa nacional programada para el próximo 28 de septiembre de 2026. Los boletos estarán disponibles desde las primeras horas del día a través de las aplicaciones móviles, sitios web oficiales y taquillas físicas. Los directivos de ambos complejos anticipan una saturación masiva en sus servidores debido a la inmensa expectativa que rodea a la nueva entrega de Marvel Studios.

Formatos especiales disponibles y duración oficial de la cinta

La compleja estrategia de distribución inicial dará prioridad absoluta a proyecciones en formatos de alta calidad como Infinity Vision para satisfacer la exigencia visual. Las grandes cadenas descartaron por completo las funciones en pantallas IMAX para la nueva y ambiciosa cinta de los populares superhéroes. Las exhibidoras reservaron este inmersivo formato de gran escala de manera exclusiva para la tercera parte de Dune, producción épica agendada para debutar en la misma fecha decembrina.

Doctor Doom en el nuevo póster de Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

Los entusiastas asistentes a la madrugada deberán prepararse físicamente para encarar una velada cinematográfica sumamente extensa y demandante. Los directores Anthony y Joe Russo entregaron a los estudios un largometraje titánico con una duración oficial de 165 minutos, exactamente dos horas con 45 minutos de metraje. Los ansiosos espectadores que ingresen a las butacas al primer minuto del jueves abandonarán las instalaciones de los cines aproximadamente a las tres de la mañana.

El histórico cierre de una prolongada sequía pandémica

El lejano año 2019 albergó el último gran evento masivo de esta naturaleza dentro de la industria de la exhibición en nuestro país. La taquillera cinta Avengers: Endgame desató la locura colectiva con sus históricas funciones durante el primer minuto del 26 de abril de aquel año. Los seguidores más fieles saturaron los pasillos de los complejos tras organizar campamentos improvisados y formar enormes filas físicas desde la noche del jueves previo al estreno.

Tony Stark en Avengers: Endgame. Foto: Marvel Studios / Disney

La trágica llegada de la pandemia de covid-19 frenó abruptamente y sin contemplaciones este rentable modelo de negocio en las salas nacionales. Las estrictas restricciones sanitarias y los drásticos cambios en los hábitos de consumo obligaron a los administradores a cancelar los horarios de medianoche. Ahora, a escasos meses de concluir el 2026, la millonaria saga de los Vengadores logra restaurar la magia de los estrenos nocturnos y recupera el terreno perdido en las taquillas.