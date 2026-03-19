Se pospone audiencia de Alicia Villarreal y Cruz Martínez: esto se sabe

El proceso legal entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez volvió a acaparar titulares, luego de que la audiencia programada para el 18 de marzo fuera pospuesta de manera inesperada, generando inconformidad y nuevas tensiones entre ambas partes.

¿Por qué se aplazó la audiencia de Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

La diligencia, que se llevaría a cabo en un recinto judicial de Nuevo León como parte del proceso por presunta violencia familiar, fue reprogramada hasta el mes de mayo. Aunque no se dieron a conocer detalles claros sobre los motivos oficiales del aplazamiento, la decisión encendió las alarmas en el equipo legal de la cantante, que considera que este retraso podría afectar el desarrollo del caso.

El proceso legal se reanudará hasta el mes de mayo en Nuevo León. Especial

Abogado de Alicia Villarreal habla de su caso

El abogado de Villarreal, Gerardo Rincón, no tardó en manifestar su molestia ante medios de comunicación, asegurando que la suspensión de la audiencia podría beneficiar al acusado.

Según explicó, este cambio en la agenda le daría tiempo a Cruz Martínez para “maniobrar” dentro del proceso, lo que, desde su perspectiva, pone en desventaja a su clienta.

El abogado señaló posibles beneficios para el acusado con esta decisión. Instagram

Además, el litigante lanzó fuertes críticas contra la Fiscalía, señalando presuntas irregularidades en la investigación. De acuerdo con su versión, desde la etapa inicial debieron realizarse diversos peritajes y estudios clave que no se llevaron a cabo en tiempo y forma.

Entre ellos, mencionó la solicitud de una prueba toxicológica y una evaluación psiquiátrica para el productor musical, las cuales —asegura— fueron rechazadas bajo el argumento de que ya no era el momento procesal adecuado.

Para la defensa de la intérprete, estas omisiones son preocupantes, ya que podrían impactar en la claridad del caso. Por ello, adelantó que ya se encuentran preparando un escrito formal para expresar su inconformidad y solicitar acciones que eviten que el proceso continúe retrasándose.

La defensa de la cantante expresó su inconformidad por el retraso. (Foto: Mezcal Entertainment)

Equipo de Alicia Villarreal pide prisión preventiva contra Cruz Martínez

Pero eso no es todo. Ante lo que consideran una dilación injustificada, el equipo legal también analiza pedir medidas cautelares más severas en contra de Cruz Martínez. Entre ellas, destaca la posibilidad de solicitar prisión preventiva, argumentando que la integridad de Alicia Villarreal podría estar en riesgo.

El peligro es real”, han insistido desde la defensa, al tiempo que aseguran contar con pruebas suficientes para sustentar la denuncia por violencia.

La defensa analiza pedir prisión preventiva contra Cruz Martínez. Foto: Mi Estilo Bajío

Aunque no se han revelado detalles específicos debido al carácter reservado del proceso, el abogado afirmó que existen fotografías, dictámenes médicos y otras evidencias que respaldan la versión de la cantante.

¿Qué han declarado Alicia Villarreal y Cruz Martínez del caso?

Cabe recordar que Cruz Martínez fue vinculado a proceso en noviembre de 2025 por este caso, lo que marcó el inicio de un procedimiento que, desde entonces, ha estado rodeado de atención mediática y controversia.

Por su parte, Alicia Villarreal no se presentó a la audiencia debido a que ya había sido notificada de su cancelación. Según su representante legal, su presencia no era necesaria tras el cambio de fecha, por lo que la artista se mantiene a la espera de los próximos pasos legales.

El caso sigue generando atención mediática y controversia. Foto: Cuartoscuro

El caso también ha estado rodeado de señalamientos indirectos hacia las autoridades. Rincón incluso insinuó posibles irregularidades en el manejo del expediente, aunque evitó profundizar en el tema, señalando que será en el momento procesal oportuno cuando se den a conocer más detalles.

Mientras tanto, el proceso continúa en pausa, a la espera de la nueva audiencia programada para mayo. Sin embargo, el ambiente sigue siendo tenso y la atención mediática no disminuye.