¡De Gloria Estefan a Bad Bunny! Ellas son las latinas que se han presentado en el Super Bowl

Durante décadas, el Super Bowl fue un escaparate casi exclusivo para figuras del pop y el rock anglosajón. Sin embargo, con el paso de los años, algunos artistas latinos no solo lograron abrirse paso hasta el escenario más visto de la televisión estadunidense, sino que también marcaron puntos de inflexión en la relación entre la NFL y la música en español.

Desde la irrupción pionera de Gloria Estefan en los años noventa hasta la confirmación de Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo de 2026, estas participaciones representan momentos clave dentro de la evolución cultural del evento deportivo más importante de Estados Unidos.

Gloria Estefan: la primera irrupción latina

La historia comienza en 1992, cuando Gloria Estefan se convirtió en la primera artista latina en presentarse en el Halftime Show, durante el Super Bowl XXVI. Su participación se dio en un formato aún distante de las megaproducciones actuales, compartiendo escenario con figuras como Brian Boitano y Dorothy Hamill.

En aquel momento, el espectáculo de medio tiempo no tenía el peso cultural ni la escala visual que alcanzaría décadas después. Aun así, la presencia de Estefan marcó un precedente: la inclusión de una figura latina en un evento televisivo de alcance masivo en Estados Unidos.

La cantante regresó al escenario en 1999, durante el Super Bowl XXXIII, esta vez en un formato mucho más cercano al concepto moderno del Halftime Show. Acompañada por artistas como Stevie Wonder y Big Bad Voodoo Daddy, interpretó algunos de sus éxitos más reconocidos, consolidando su estatus como una figura clave del pop latino en el mercado anglo.

Su presencia representó uno de los primeros reconocimientos explícitos de la cultura latina dentro del espectáculo.

Shakira: una actuación globalizada

El siguiente gran punto de inflexión llegó en 2020, durante el Super Bowl LIV, con la participación de Shakira como co-headliner del espectáculo.

La artista colombiana abrió el show con una presentación que combinó éxitos globales como She Wolf y Hips Don’t Lie, además de integrar referencias a su herencia cultural. Su actuación incluyó:

Ritmos árabes vinculados a sus raíces familiares

Percusiones latinas

Instrumentos en vivo

Coreografías

El performance fue ampliamente comentado por su energía escénica y por la forma en que incorporó elementos culturales latinos dentro de un evento de audiencia global que superó los 100 millones de espectadores.

Jennifer Lopez: identidad latina desde Miami

Ese mismo año, el espectáculo continuó con la participación de Jennifer Lopez, quien compartió el protagonismo con Shakira.

La elección de Lopez tuvo un peso simbólico adicional: el Super Bowl LIV se celebró en Miami, una de las ciudades con mayor presencia latina en Estados Unidos.

Su segmento del show construyó una narrativa visual centrada en su carrera y su identidad cultural. Interpretó temas como:

Jenny from the Block

On the Floor

La puesta en escena incluyó referencias visuales a la bandera de Puerto Rico y a la comunidad latina en EU, reforzando el carácter representativo de su participación.

La combinación de ambas artistas convirtió al Super Bowl LIV en uno de los Halftime Shows más comentados de la era reciente.

Bad Bunny: de invitado a headliner histórico

Dentro de ese mismo espectáculo de 2020, Bad Bunny apareció como invitado especial, interpretando fragmentos de canciones como I Like It y participando en el cierre colectivo del show.

Aunque su intervención fue breve, resultó significativa: era una de las primeras veces que un artista del reguetón subía al escenario del medio tiempo del Super Bowl.

Años después, su nombre regresó a la conversación desde otra posición. La NFL confirmó a Bad Bunny como artista principal del Halftime Show del Super Bowl 2026, un anuncio que marca un nuevo hito para la música latina.

Su designación representa:

El primer headliner latino urbano

Un repertorio mayoritariamente en español

La consolidación del reguetón en el mainstream global

Tres décadas de transformación cultural

Entre la primera aparición de Gloria Estefan en 1992 y el protagonismo de Bad Bunny en 2026, la presencia latina en el Super Bowl ha transitado de lo excepcional a lo central.

Cada participación refleja etapas distintas:

Años 90: inclusión pionera

inclusión pionera Años 2000-2010: expansión del pop latino

expansión del pop latino Años 2020: consolidación global del urbano

El show de medio tiempo ha evolucionado de un espectáculo musical complementario a una plataforma cultural capaz de reflejar transformaciones demográficas y de consumo musical en Estados Unidos y el mundo.

Un escenario que amplía su representación

Más allá del fútbol americano, el Super Bowl se ha convertido en un escaparate donde convergen industria musical, identidad cultural y audiencias globales.

La presencia latina, que comenzó como una aparición aislada, hoy forma parte estructural del espectáculo. La confirmación de Bad Bunny como headliner no surge de manera aislada, sino como resultado de más de tres décadas de expansión de la música latina en el mercado internacional.