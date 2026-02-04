¿Seahawks o Patriots? La simulación oficial de Madden define al campeón del Super Bowl LX

La historia parece estar lista para reescribirse, al menos en el mundo virtual. EA SPORTS ha revelado los resultados de su simulación oficial anual realizada con el tradicional juego de Madden NFL 26, y el pronóstico apunta a un cierre dramático y poético para el Super Bowl LX: los Seattle Seahawks vencerán a los New England Patriots con un marcador de 23-20.

Para los aficionados, esta predicción carga un peso particular. La última vez que estas franquicias chocaron por el trofeo Vince Lombardi, la simulación de Madden acertó con precisión la victoria de los Patriots (28-24). Más de una década después, el algoritmo, ahora potenciado por años de big data y millones de partidas de usuarios, augura que la moneda caerá del lado de Seattle.

El desarrollo del partido: Drama hasta el último segundo

Según el videojuego, el encuentro no será apto para cardíacos. Seattle, liderado por un sorprendente Sam Darnold, dominaría la primera mitad 14-3 gracias a las conexiones con Jaxon Smith-Njigba y Cooper Kupp.

La simulación proyecta una remontada de Nueva Inglaterra impulsada por un touchdown de Drake Maye a Kayshon Boutte y un espectacular regreso de balón suelto de Christian Gonzalez hasta la zona de anotación, poniendo a los Patriots arriba en el cuarto cuarto.

Lo más destacado de la simulación es el final, que parece diseñado para exorcizar los fantasmas del pasado de Seattle. Con 42 segundos en el reloj y perdiendo, Sam Darnold orquesta una ofensiva final.

A diferencia del infame pase interceptado en la yarda uno hace una década, esta vez la decisión es correr. En la última jugada del partido, desde la yarda cinco, Kenneth Walker III recibe el balón y se estira para conseguir el touchdown de la victoria mientras el reloj expira. Una "caminata" literal hacia la gloria que evita el tiempo extra y sella el 23-20 definitivo.

"Nuestra predicción es la única que importa para millones de fans, y tras acertar el duelo de 2015, ahora le damos a Seattle una razón para soñar", comentó Evan Dexter, VP de Estrategia de Franquicia de EA.

Si la tecnología tiene la razón, el Super Bowl LX será recordado como el día en que Seattle finalmente enterró sus demonios ante Nueva Inglaterra. El resultado real se sabrá hasta el domingo por la noche.