Bad Bunny en el Super Bowl: ¿Quiénes podrían acompañarlo en el show de medio tiempo? 

Bad Bunny, tras hacer historia al llevarse el Grammy a Álbum del Año, el artista puertorriqueño se prepara para marcar otro hito al encabezar el primer espectáculo de medio tiempo del Super Bowl interpretado principalmente en español.

En un adelanto, el propio cantante prometió que “el mundo bailará”, anticipando un show festivo con un claro homenaje a Puerto Rico frente a una audiencia global.

Bad Bunny. IG @BadBunny

La incógnita ahora es quiénes podrían acompañarlo sobre el escenario. Durante su residencia No Me Quiero Ir De Aquí en Puerto Rico, Bad Bunny invitó noche tras noche a colaboradores y amigos del medio artístico, por lo que no sería extraño que repita la fórmula en el Super Bowl.

Aunque no se ha confirmado el enfoque del espectáculo —que podría ir de lo político a una celebración total de la isla—, la expectativa crece en torno a los posibles artistas que podrían sumarse a uno de los shows más esperados del año.

Marc Anthony

US songwriter, singer and actor Marc Anthony attends the 22nd Premios Juventud music awards ceremony AFP Martin BERNETTI

Bad Bunny podría llevar la presencia de Marc Anthony —también originario de Puerto Rico— pues encajaría como un invitado lógico y cargado de simbolismo.

El año pasado, Benito invitó a su residencia en el Coliseo de Puerto Rico al ícono de la salsa, y compartieron escenario para interpretar Preciosa, uno de los himnos más representativos de la isla boricua.

Romeo Santos

(Credit Image: © Leopoldo Pena/Leopolda Pena/ZUMA Press) ZUMA Press, Inc.

Romeo Santos es otro nombre que suena fuerte. Recientemente acompañó a Bad Bunny durante la gira Debí Tirar Más Fotos en República Dominicana, donde ambos interpretaron una versión bachata de Bokete.

Además, podrían retomar Volví (2021), la colaboración de Bad Bunny con Aventura, lo que llevaría la bachata y el merengue al escenario del Super Bowl.

Young Miko

Young Miko IG

Young Miko también figura entre las posibles invitadas. La rapera colaboró con Bad Bunny en Fina en 2023 y, además, estará en la ciudad durante el Super Bowl, luego de ser anunciada como artista especial en el evento privado de la NFL Una Noche de Orgullo con GLAAD.

Su presencia abre la posibilidad de que se sume al show para acompañar a su compatriota puertorriqueño.

Residente

Mexico City, Mexico. 06th Sep, 2025. Eyepix Group

Residente y Bad Bunny han unido fuerzas tanto en la música como en la protesta social, especialmente durante las manifestaciones en Puerto Rico en 2019.

El Super Bowl podría convertirse en un espacio poderoso para reencontrarlos, incluso retomando canciones emblemáticas de Calle 13.

Justin Bieber o Becky G

Justin Bieber y Becky G, ambos con postura “ICE Out” como Bad Bunny Especial

Justin Bieber y Becky G comparten postura “ICE Out”, igual que Bad Bunny — Justin lo llevó en los Grammy con un pin y saludó a Benito en la ceremonia, y Becky G ha expresado su apoyo al movimiento en sus plataformas.

Nadie - sin invitados - solo

Bad Bunny en la alfombra roja de los premios Grammy Grosby Group

Existe también la posibilidad de que Bad Bunny decida no compartir el escenario con ningún artista invitado y utilice el espectáculo de medio tiempo como una plataforma para exaltar a Puerto Rico y su herencia cultural.

Esto podría traducirse en la presencia de bailarines de bomba, músicos de plena o incluso algún guiño a La Casita. Sea cual sea el enfoque, todo apunta a que será una presentación difícil de olvidar

Estas predicciones no surgen al azar. Se alinean con los análisis publicados por Rolling Stone.

Además del análisis del peso cultural de Bad Bunny como su historial de colaboraciones estratégicas y su postura pública frente a temas sociales, incluido su rechazo a las políticas migratorias de ICE