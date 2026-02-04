¿Por qué Bad Bunny no cobrará por el show del Super Bowl LX?
¡No recibirá ni un peso! La NFL no paga a los artistas que se presentan en el medio tiempo del Super Bowl y Bad Bunny no es la excepción
La confirmación de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX no solo marcó un hito para la música latina; también reactivó una conversación recurrente alrededor del evento: el cantante puertorriqueño no recibirá pago directo por su presentación.
Lejos de tratarse de una excepción o de una decisión personal, su caso responde a una política histórica de la NFL que aplica para todos los headliners del Halftime Show.
Una tradición del Super Bowl: actuar sin cobrar
A diferencia de otros conciertos o festivales de gran escala, los artistas que encabezan el show de medio tiempo no reciben honorarios artísticos por su actuación.
La National Football League mantiene desde hace décadas un modelo en el que el pago directo no forma parte del acuerdo. En su lugar, la liga asume los costos totales de producción y logística del espectáculo, que suelen ascender a millones de dólares.
Entre los gastos cubiertos se incluyen:
- Escenografía
- Iluminación y efectos especiales
- Equipo técnico
- Honorarios de producción
- Traslados y viáticos
En términos estrictos, los artistas reciben únicamente un pago simbólico bajo escala sindical, muy inferior a lo que percibirían en un concierto tradicional.
Un escenario que 'paga' con exposición global
Aunque no existe remuneración directa, el Halftime Show es considerado el escaparate promocional más poderoso de la industria musical.
Cada edición del Super Bowl reúne a más de 100 millones de espectadores entre televisión y streaming a nivel mundial. Esta visibilidad se traduce en beneficios económicos indirectos que suelen superar cualquier caché convencional.
Entre los impactos más comunes tras una presentación destacan:
- Incremento masivo de reproducciones en plataformas
- Aumento en ventas de discos y mercancía
- Impulso a giras internacionales
- Nuevos contratos publicitarios
En ediciones anteriores, artistas han registrado picos exponenciales de consumo digital, con aumentos de cientos o miles de por ciento en reproducciones de su catálogo en días posteriores al show.
El caso específico de Bad Bunny
La participación de Bad Bunny adquiere un peso adicional por el momento de su carrera. El artista llega al Super Bowl tras consolidarse como uno de los músicos más rentables del mundo, con giras multimillonarias y récords de streaming global.
Pese a ello, su presentación seguirá el mismo esquema que el resto de headliners: no cobrará por actuar.
La lógica de su participación responde más a:
- Posicionamiento cultural
- Alcance internacional
- Consolidación de marca artística
Su show funcionará como una plataforma de exposición global para su música, su imagen y sus proyectos futuros.
Producciones millonarias financiadas por la liga
Aunque el artista no recibe pago, el espectáculo sí implica inversiones de gran escala. En ediciones recientes, los costos de producción han superado los 10 millones de dólares, financiados por la NFL y sus patrocinadores oficiales.
Este presupuesto permite diseñar presentaciones de alto impacto visual y tecnológico sin que el artista asuma —al menos en teoría— el gasto total. Sin embargo, algunos headliners deciden invertir dinero propio para ampliar la magnitud del show.
bgpa