¿Por qué Bad Bunny no cobrará por el show del Super Bowl LX?

La confirmación de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX no solo marcó un hito para la música latina; también reactivó una conversación recurrente alrededor del evento: el cantante puertorriqueño no recibirá pago directo por su presentación.

Lejos de tratarse de una excepción o de una decisión personal, su caso responde a una política histórica de la NFL que aplica para todos los headliners del Halftime Show.

Una tradición del Super Bowl: actuar sin cobrar

A diferencia de otros conciertos o festivales de gran escala, los artistas que encabezan el show de medio tiempo no reciben honorarios artísticos por su actuación.

La National Football League mantiene desde hace décadas un modelo en el que el pago directo no forma parte del acuerdo. En su lugar, la liga asume los costos totales de producción y logística del espectáculo, que suelen ascender a millones de dólares.

Entre los gastos cubiertos se incluyen:

Escenografía

Iluminación y efectos especiales

Equipo técnico

Honorarios de producción

Traslados y viáticos

En términos estrictos, los artistas reciben únicamente un pago simbólico bajo escala sindical, muy inferior a lo que percibirían en un concierto tradicional.

Esta es la lista de los artistas que se prevé que participen en el Super Bowl. Especial

Un escenario que 'paga' con exposición global

Aunque no existe remuneración directa, el Halftime Show es considerado el escaparate promocional más poderoso de la industria musical.

Cada edición del Super Bowl reúne a más de 100 millones de espectadores entre televisión y streaming a nivel mundial. Esta visibilidad se traduce en beneficios económicos indirectos que suelen superar cualquier caché convencional.

Entre los impactos más comunes tras una presentación destacan:

Incremento masivo de reproducciones en plataformas

Aumento en ventas de discos y mercancía

Impulso a giras internacionales

Nuevos contratos publicitarios

En ediciones anteriores, artistas han registrado picos exponenciales de consumo digital, con aumentos de cientos o miles de por ciento en reproducciones de su catálogo en días posteriores al show.

Bad Bunny recibe una histórica nominación a los BRIT Awards 2026. Grosby

El caso específico de Bad Bunny

La participación de Bad Bunny adquiere un peso adicional por el momento de su carrera. El artista llega al Super Bowl tras consolidarse como uno de los músicos más rentables del mundo, con giras multimillonarias y récords de streaming global.

Pese a ello, su presentación seguirá el mismo esquema que el resto de headliners: no cobrará por actuar.

La lógica de su participación responde más a:

Posicionamiento cultural

Alcance internacional

Consolidación de marca artística

Su show funcionará como una plataforma de exposición global para su música, su imagen y sus proyectos futuros.

La demandante asegura que nunca dio su consentimiento ni recibió pago o créditos. IMDb

Producciones millonarias financiadas por la liga

Aunque el artista no recibe pago, el espectáculo sí implica inversiones de gran escala. En ediciones recientes, los costos de producción han superado los 10 millones de dólares, financiados por la NFL y sus patrocinadores oficiales.

Este presupuesto permite diseñar presentaciones de alto impacto visual y tecnológico sin que el artista asuma —al menos en teoría— el gasto total. Sin embargo, algunos headliners deciden invertir dinero propio para ampliar la magnitud del show.

bgpa