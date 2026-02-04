OPS emite nueva alerta epidemiológica por sarampión; México supera los 8 mil casos

Debido a que no se ha podido detener la transmisión sostenida de sarampión, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica en la región de las Américas.

Explicó que en lo que va del año, el total de casos reportados, “representa un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados en el mismo periodo de 2025”.

Por lo anterior, hizo un llamado a todos los países, -incluyendo a México-, a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante los brotes para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables.

“La alerta destaca la persistencia de casos y brotes en varios países de la región, en un contexto de aumento sostenido de casos durante 2025 en comparación con los últimos cinco años, tendencia que parece continuar en 2026”.

En México aumentan casos de sarampión

Al corte del 3 de febrero de este año, la cifra total de casos de sarampión en el país aumentó a 8 mil 332, desde que se detectó el primer contagio, precisamente en febrero de 2025.

Esta cifra, ya incluyó los mil 902 contagios que se contabilizaron en lo que va del año. El total de muertes ascendió a 26. Una se confirmó en enero y 25 defunciones durante 2025.

Es importante recordar que si el próximo mes de abril, no se pone fin a la cadena de contagios, México podría perder la certificación de país libre de sarampión, cuyo estatus será revisado por la OPS.

Ante mundial de futbol urgen vacunar

En el contexto de la Copa Mundial de Futbol y otros eventos masivos con alta movilidad de personas, la OPS recomendó a los países incrementar su sistema de vigilancia para detectar y prevenir contagios del virus, mediante la implementación de búsquedas activas, a fin de detectar oportunamente la ausencia o presencia de casos de sarampión y rubéola.

El organismo internacional añadió que es importante cerrar brechas de cobertura. Y proteger a los viajeros mediante la vacunación, especialmente cuando se dirigen a zonas con transmisión activa.

