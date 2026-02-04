Arrestan a Alex Saab en Venezuela; podría ser extraditado nuevamente a Estados Unidos

El empresario colombo-venezolano Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela y aliado cercano de Nicolás Maduro, fue detenido este miércoles según reportes de medios colombianos. Saab, quien ya había estado preso en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y corrupción, enfrenta ahora la posibilidad de una nueva extradición hacia ese país.

La detención habría sido realizada por el servicio de inteligencia venezolano, en una operación que, de acuerdo con Blu Radio, contó con la colaboración del FBI. Caracol Radio añadió que el arresto se produjo en la madrugada y que junto a Saab también habría sido detenido el empresario Raúl Gorrín, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Antecedentes judiciales

Saab fue arrestado por primera vez en Cabo Verde en junio de 2020, acusado de participar en un esquema de sobornos y lavado de dinero vinculado al gobierno venezolano. Permaneció detenido durante más de tres años hasta que recibió un indulto como parte de un acuerdo que permitió la liberación de ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela.

Tras su regreso, Maduro lo homenajeó como “héroe nacional” y lo nombró ministro de Industria, cargo que ocupó hasta el mes pasado, cuando fue destituido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Posible extradición a Estados Unidos

La nueva detención abre la puerta a una eventual extradición a Estados Unidos, donde Saab ya había sido procesado por delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses lo señalan como pieza clave en una red de operaciones financieras que habría beneficiado directamente al círculo cercano de Maduro.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no ha emitido alguna postura sobre el arresto, y hasta el momento no se ha confirmado si Saab o Gorrín cuentan con representación legal.

Con información de Reuters