Taylor Swift estrenará el video de 'Opalite': fecha y dónde verlo

Taylor Swift confirmó que el video musical de Opalite se estrenará a finales de esta semana, como parte de la estrategia de lanzamientos que ha acompañado la era de su álbum The Life of a Showgirl.

El anuncio se realizó a través de su sitio web oficial, donde la artista activó una cuenta regresiva que detalla con precisión la fecha y las plataformas donde podrá verse el nuevo material audiovisual.

A diferencia de otras revelaciones recientes —marcadas por pistas crípticas y anuncios graduales, en esta ocasión la información fue directa: el video estará disponible el viernes 6 de febrero a las 8:00 a. m. (ET) en servicios de streaming seleccionados.

¿Cuándo se estrenará Opalite de Taylor Swift?

El lanzamiento del video musical de Opalite se realizará inicialmente de forma exclusiva en Apple Music y Spotify (en su modalidad Premium). Esta ventana de exclusividad se mantendrá durante dos días.

De acuerdo con el calendario publicado:

6 de febrero – 8:00 a. m. (ET): estreno exclusivo en Apple Music y Spotify Premium

estreno exclusivo en Apple Music y Spotify Premium 8 de febrero – 8:00 a. m. (ET): liberación global en YouTube

Este modelo de distribución refuerza la alianza estratégica entre Swift y las plataformas digitales, además de incentivar el consumo en servicios de suscripción antes de su publicación abierta.

Taylor Swift estrenará Opalite Especial

Vinilo especial y preventa limitada

Como parte del lanzamiento, los seguidores también tuvieron acceso a un vinilo azul perlado de Opalite, disponible en la tienda oficial de la cantante.

Este tipo de ediciones físicas se ha convertido en un elemento recurrente dentro de la estrategia comercial de Swift, combinando lanzamientos digitales con objetos de colección dirigidos a su base de fans.

Opalite, uno de los sencillos más sólidos de la era Showgirl

Opalite funciona como el segundo sencillo oficial del álbum The Life of a Showgirl. Desde su debut, la canción ha tenido un desempeño sostenido en listas.

Entre sus principales cifras:

Debutó en el puesto número 2 del Billboard Hot 100

del Billboard Hot 100 Ha permanecido 17 semanas dentro del ranking

Actualmente se ubica en el Top 10 del conteo más reciente

La permanencia del sencillo en listas confirma su papel como uno de los temas más sólidos de la actual etapa musical de la cantante.

El fenómeno de The Life of a Showgirl

El video de Opalite llega meses después del lanzamiento de The Life of a Showgirl, álbum publicado en octubre y que ha marcado un nuevo pico comercial en la carrera de Swift.

Entre los datos más destacados del disco:

Vendió 2.7 millones de copias en su primer día

Superó el consumo histórico de 25 de Adele

de Se posicionó como el álbum con mayor consumo registrado en el Billboard 200

El proyecto incluyó como sencillo principal The Fate of Ophelia, cuyo video musical se estrenó durante el evento The Official Release Party of a Showgirl.

En listas, ese tema se convirtió en:

La decimotercera canción de Swift en alcanzar el número 1 del Hot 100

del Hot 100 Un éxito que permaneció 10 semanas no consecutivas en la cima

Una era marcada por narrativas visuales

Desde el inicio de la etapa Showgirl, Swift ha acompañado cada lanzamiento con componentes visuales, narrativos y performáticos que expanden el universo conceptual del álbum. El anuncio del video de Opalite se suma a esta lógica, donde cada pieza audiovisual funciona como extensión estética del proyecto musical.