Pemex incrementa en 34% la inversión en proyectos estratégicos para 2026

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, anunció que la empresa incrementará en 34 por ciento la inversión para 2026 en proyectos estratégicos.

De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, en el presente año se destinarán 427 mil millones de pesos a inversión productiva, con el objetivo de asegurar la producción de hidrocarburos, fortalecer la refinación, recuperar la petroquímica y sentar las bases del Pemex del futuro, enfocado en energías alternativas.

Rodríguez Padilla señaló que este aumento en la inversión refleja una estrategia deliberada del Estado mexicano para consolidar la soberanía energética y garantizar la sostenibilidad de la empresa en el mediano y largo plazo.

Como parte del nuevo eje estratégico, Pemex destinará recursos a proyectos de energías alternativas y transición energética. Cortesía

¿Cuáles son los proyectos estratégicos de Pemex?

El titular de Petróleos Mexicanos presentó los proyectos estratégicos de la empresa petrolera para el 2026:

Hidrocarburos líquidos

Meta de producción: 1.8 millones de barriles diarios.

Proyectos principales:

Trión.

Zama.

Maloob.

Gas natural

Meta de producción: 4,500 millones de pies cúbicos diarios.

Proyectos principales:

Ixachi.

Ixachi. Bakté.

Burgos.

Cabe mencionar que del total de recursos programados para 2026, Pemex priorizará los proyectos de exploración y producción; otra parte central de la inversión se destinará a la modernización y mantenimiento de las refinerías.

En 2026 se concluirá la modernización de la refinería de Tula y se avanzará en Salina Cruz, con miras a concluir los trabajos en 2027, lo que permitirá alcanzar un procesamiento de 1 millón 560 mil barriles diarios de crudo.

En paralelo, Pemex continuará fortaleciendo la petroquímica, con proyectos en la cadena etano–etileno y aromáticos, que permitirán alcanzar una producción cercana a 400 mil toneladas anuales de derivados de etileno y 300 mil toneladas de aromáticos.

En fertilizantes, la inversión permitirá llegar en 2026 a una producción de 560 mil toneladas anuales de amoníaco, con lo que Pemex busca acercarse a la autosuficiencia y reducir la dependencia de importaciones, en apoyo al sector agrícola.

Como parte del nuevo eje estratégico, Pemex destinará recursos a proyectos de energías alternativas y transición energética, entre ellos el desarrollo de litio en salmueras petroleras, con más de dos millones de toneladas de recursos identificados, y el inicio de una planta demostrativa en 2026.

También avanzará en proyectos de eólica marina en plataformas del Golfo de México, geotermia petrolera, hidrógeno verde, biocombustibles, economía circular y eficiencia energética.

