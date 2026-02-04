Majo Aguilar confirma que tiene novio tras ruptura con Gil Cerezo

La cantante Majo Aguilar confirmó que actualmente mantiene una relación sentimental, meses después de haber hecho pública su ruptura con Gil Cerezo, vocalista de la banda Kinky.

La revelación se dio durante un encuentro reciente con medios de comunicación, donde la intérprete habló sobre su vida personal y dejó claro que, aunque se encuentra enamorada, ha decidido mantener en privado la identidad de su nueva pareja.

Un romance que vive con discreción

Durante la conversación, Majo Aguilar confirmó que ya inició una nueva relación y que atraviesa un momento emocional positivo, aunque subrayó que busca llevar este proceso con calma.

“Ya empecé una relación y estoy muy contenta. Ahí pongo de repente unos… Como que corto la cara. Lo bonito es que se tiene que cuidar y no presionar nada. Y que sea todo tranquilo”, expresó.

La cantante explicó que, aunque comparte fragmentos de su vida en redes sociales, ha optado por mostrar solo detalles parciales, evitando exponer directamente a su pareja.

“Voy compartiendo poquito, vamos poquito a poquito. Pero sí, es una persona muy linda”, añadió, dejando entrever que la relación se encuentra en una etapa inicial y estable.

Majo Aguilar suelta frase que hace pensar en un nuevo amor Especial

Por qué no revelará la identidad de su novio

Aguilar señaló que su decisión responde a un ejercicio de privacidad y equilibrio emocional. A diferencia de otras etapas, ahora busca que su vida sentimental no esté sujeta al escrutinio público ni a presiones externas.

La cantante ha reiterado en distintas ocasiones que prefiere separar su vida profesional de la personal, especialmente cuando se trata de vínculos afectivos que aún se encuentran en construcción.

Su postura, explicó, no implica ocultamiento, sino cuidado del proceso y del bienestar de ambas partes.

Majo Aguilar dará concierto gratis en el Zócalo de CDMX: : fecha, detalles y programación completa (Foto: Cuartoscuro)

La ruptura con Gil Cerezo

La confirmación de su nueva relación ocurre casi medio año después de que la intérprete hiciera pública su separación de Gil Cerezo.

Fue en julio de 2025 cuando abordó el tema por primera vez durante una transmisión en TikTok, donde aclaró que la ruptura había ocurrido tiempo atrás y que se dio en buenos términos.

“De Gil hace un par de meses que terminamos, pero terminamos muy bonito, y siempre con todo el amor del mundo, con todo el respeto que nos tenemos él y yo”, explicó en aquella ocasión.

Agregó que, pese al fin de la relación, ambos mantienen cordialidad y cariño mutuo.

Una separación sin conflicto público

Fiel a su estilo reservado, Majo Aguilar evitó profundizar en los motivos de la ruptura, aunque dejó claro que el vínculo terminó desde el respeto.

“Con todo el amor del mundo, siempre hacia él, que aparte lo admiro profundamente… nuestra relación terminó de una forma… suena extraño, pero terminó de una forma muy bonita”, afirmó.

Desde entonces, la cantante ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida sentimental, enfocándose principalmente en su carrera musical.

Una nueva etapa personal

En meses recientes, Majo Aguilar ha reiterado que su prioridad ha sido el bienestar personal y profesional. Su decisión de mantener discreción sobre su nueva relación forma parte de esa lógica.