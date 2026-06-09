Detienen a Pascacio 'N' tras denuncia de su expareja por abuso

Pascacio “N” fue puesto bajo arresto en Guadalajara, Jalisco, luego de acudir a una audiencia relacionada con la denuncia presentada por su expareja, Sarah Nichols, por presunto abuso.

De acuerdo con lo informado en el programa Ventaneando, el actor acudió a una diligencia como parte del proceso legal que enfrenta; sin embargo, tras la audiencia fue privado de la libertad y trasladado al complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco.

El abogado de Pascacio “N”, Carlos Saucedo, habló con el programa y aseguró que el arresto fue arbitrario, aunque también explicó que, por el tipo de delito que se investiga, la ley contempla prisión preventiva oficiosa.

¿Por qué fue arrestado Pascacio “N”?

Carlos Saucedo, abogado del actor, explicó que la audiencia tenía como objetivo continuar con el proceso legal, revisar medidas cautelares y establecer el plazo para el cierre de la investigación complementaria.

“Esta audiencia se llevó a cabo y precisamente era para continuar con el proceso, que es la secuela procesal que marca la ley. Entonces entramos a la audiencia para proceder con medidas cautelares, plazo de cierre e investigación complementaria”, dijo el abogado.

De acuerdo con su versión, al tratarse del delito por el que se le investiga, el proceso debe enfrentarse con prisión preventiva oficiosa.

“Lamentablemente hay delitos en los que la persona debe enfrentar el proceso privada de la libertad y en este caso, por el tipo de delito, la ley establece que debe ser prisión preventiva oficiosa”, señaló.

El abogado también aseguró que existen criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consideran arbitraria esta figura, por lo que defendió que su cliente debería enfrentar el proceso en libertad.

Pascacio “N” fue trasladado a Puente Grande

Tras la audiencia en Guadalajara, Pascacio “N” fue trasladado al Centro Penitenciario del complejo de Puente Grande, en Jalisco, donde están criminales como Miguel Ángel Félix Gallardo y algunos presuntos operadores vinculados a Los Chapitos, conocidos con los alias de El 7 y El Niño

Su defensa señaló que el proceso todavía no concluye y que ahora se abrirá un periodo de investigación complementaria, en el que se deberán recabar pruebas relacionadas con el caso.

“Tenemos también un plazo de investigación complementaria, en el cual se van a recabar las pruebas”, agregó Carlos Saucedo.

El abogado también habló del impacto que esta situación puede tener en una persona que enfrenta un proceso penal.

“Evidentemente este tipo de sucesos, por supuesto que afecta a la persona. Que te priven de la libertad, pues imagínate lo que ha de ser esta privación de libertad aun con la presunción de inocencia”, expresó.

El caso deriva de una denuncia de Sarah Nichols

El arresto de Pascacio “N” deriva de una denuncia interpuesta por su expareja, Sarah Nichols, por presunto abuso. Hasta el momento, el proceso continúa abierto y las autoridades deberán determinar los siguientes pasos conforme avance la investigación complementaria.

La defensa del actor sostiene que se trató de un arresto arbitrario, mientras que el caso seguirá su curso ante las autoridades correspondientes en Jalisco.

Defensa de Pascacio “N” insiste en presunción de inocencia

Carlos Saucedo reiteró que Pascacio “N” debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria. El señalamiento ocurre en medio de un proceso legal que todavía se encuentra en desarrollo y en el que ambas partes deberán presentar los elementos correspondientes ante la autoridad judicial.

Por ahora, Pascacio “N” permanecerá privado de la libertad mientras continúa el procedimiento relacionado con la denuncia presentada por Sarah Nichols.