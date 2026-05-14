¿SUGA es su bias ? ARMY regala a Místico una photocard del rapero de BTS; así reaccionó

BTS estuvo en México hace una semana y su visita dejó varios momentos que se volvieron virales en redes sociales y que ARMY, de México y todo el mundo, apreció. A unos días de la euforía que se vivió por la visita del grupo surcoreano, aún sus fans están reviviendo todo lo ocurrido.

Y para muestra un video que se está haciendo viral en redes sociales en el que se asocia a BTS con Místico, el luchador que tuvo un gran gesto con los idols y que demostró que la cultura mexicana y la coreana están unidas gracias a Bangtan.

Jin de BTS luce chamarra de Místico en concierto Facebook Oh My Dramas Blog / @alittlebraver92

ARMY le regala photocard a Místico

Por medio de redes sociales se ha hecho viral un video con una duración de pocos segundos, pero que emocionó a ARMY por todo lo que hay detrás de él.

Captura de pantalla

En el clip se observa a una fan de BTS en una función de luchas ocurrida el pasado lunes 11 de mayo en la Arena Puebla. La ARMY se encontraba en las primeras filas del cuadrilátero cuando el Místico se acercó al lugar en donde se encontraba ella.

Sin dudarlo, la fan de BTS extendió una photocard de Suga, uno de los raperos de BTS. El Místico se percató de que la joven le estaba entregando algo, por lo que lo tomó y a los pocos segundos se percató que se trataba de una foto de Min Yoongi, nombre real del idol.

Captura de pantalla

El luchador al mirar la photocard simplemente realizó como gesto un corazón coreano, el cual la fan también realizó.

BTS y su relación Místico

Cabe mencionar que el pasado viernes 8 de mayo, cuando BTS se encontraba en CDMX, algunos de sus integrantes como Jungkook, SUGA, Jimin y Jin acudieron a una función de Lucha Libre en la Arena México.

Un momento que se volvió virales en redes sociales fue que Místico al salir al ring portaba una chamarra que contenía los nombres de los integrantes de BTS, así como el logo del grupo. Poco después se acercó a ellos para saludarlos.

Captura de pantalla

Además, a muchos ARMY les llamó la atención y causo gracia la forma en que los idols reaccionaron a las peleas que vieron.

Por si fuera poco, en el segundo concierto que BTS dio en la CDMX, Jin portó la chamarra que usó Místico, demostrando que tal vez habían tenido la oportunidad de platicar por un momento.

Jin de BTS luce chamarra de Místico en concierto X @myyouwithjk

Hasta el momento no se sabe si los integrantes de BTS le regresaron la chamarra a Místico o si el luchador se las regaló.

PJG