¿Por qué no nominaron a Ariana Grande a los Oscar 2026? 

La ausencia de Ariana Grande y Cynthia Erivo Wicked: For Good. Sin embargo, detrás del desaire de la Academia hay una combinación de factores que, según votantes consultados, van más allá de la actuación en pantalla.

Aunque la cinta logró visibilidad mediática y presencia constante durante la temporada de premios, eso no se tradujo en entusiasmo dentro del grupo de votantes del Oscar. De hecho, algunos describieron la experiencia alrededor de la película y su promoción como un elemento que terminó jugando en su contra.

Recepción tibia de la película entre votantes

Uno de los puntos más repetidos por fuentes cercanas al proceso de votación fue la percepción general de la película.

“La película no fue tan buena”, aseguró un votante, al tiempo que reconoció la química entre las protagonistas.

El mismo votante apuntó un detalle clave sobre la estructura narrativa:

Gran parte del metraje mantiene a las protagonistas separadas , lo que diluye la fuerza de esa química que sí se percibe cuando comparten escena.

, lo que diluye la fuerza de esa química que sí se percibe cuando comparten escena. La relación entre los personajes no termina de sostener el peso dramático que se esperaba para una candidatura relevante.

Este tipo de observaciones pesó en una categoría altamente competitiva, donde el consenso suele ser determinante.

La gira de prensa que se volvió protagonista

Si algo mantuvo a Wicked: For Good en la conversación fue su gira promocional. Sin embargo, para algunos miembros de la industria, esa visibilidad tuvo un costo.

Un votante fue directo al señalar su incomodidad con las apariciones públicas de Grande y Erivo:

“Me decepcionaron por completo sus presentaciones promocionales. Intimidaron a mucha gente y, en su afán por sentirse auténticas, dieron la impresión de que estaban haciendo cosplay”.

La campaña, pensada para generar cercanía, terminó percibiéndose como excesiva o desconcertante para ciertos sectores del electorado.

El episodio con Marc Platt y la reacción en cadena

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante un panel promocional, cuando Marc Platt tomó del brazo a Grande con entusiasmo. La reacción inmediata de la cantante —mostrándose sobresaltada— y la posterior intervención de Erivo llamaron la atención tanto del público como de críticos en línea.

Erivo tomó el brazo de su compañera con un gesto protector que algunos consideraron desproporcionado frente a lo ocurrido. La escena se viralizó rápidamente y fue interpretada de formas opuestas: desde una muestra de apoyo hasta un momento incómodo innecesario.

“Lecturas de aura” y gestos que dividieron a la audiencia

Otro episodio que no pasó desapercibido fue el intercambio de “lecturas de aura” durante el estreno en París.

Cuando Grande describió el aura de Erivo como amarilla y luego mencionó el color morado, reaccionó con nerviosismo al notar la referencia involuntaria al papel de Erivo en El color púrpura.

Erivo respondió con una descripción igualmente elaborada. En redes sociales, las reacciones se dividieron entre quienes lo encontraron encantador y quienes expresaron cansancio ante lo que consideraron intentos repetidos por generar viralidad.

Ariana Grande entre la música y Hollywood. Foto: Instagram @arianagrande

La alfombra roja de Nueva York y el desgaste acumulado

Durante el estreno en Nueva York, Grande se mostró visiblemente abrumada por la presión de los fotógrafos, levantando las manos y pidiendo cuidado. Según lectores de labios, habría mencionado su ansiedad.

Erivo volvió a intervenir de inmediato, solicitando apoyo del personal y colocándose como intermediaria.

Para algunos integrantes de la industria, este patrón comenzó a generar incomodidad. La constante protección de Erivo hacia Grande fue vista como una dinámica que distraía del foco principal: la película.

Solidaridad fuera de cámara y consecuencias internas

La relación entre ambas también se reflejó fuera de los reflectores. Cuando Erivo perdió la voz horas antes de un estreno, Grande decidió no dar entrevistas, pese a encontrarse en buen estado de salud.

Este gesto fue leído como solidaridad absoluta, pero también reforzó la idea, entre votantes, de una campaña que giraba más alrededor de la dinámica personal que del trabajo cinematográfico.

“Dejaron sin aliento a cualquier alfombra roja en la que se presentaron, y nadie quería volver a pasar por eso”, resumió otro votante al explicar el desaire del Oscar.

Un cierre desde la industria

El mismo votante ofreció una lectura final, desde la lógica interna de la Academia:

“Piénsalo así: estábamos protegiendo a Ariana de su ansiedad y a Cynthia de tener que intervenir. Otra vez”.

Más allá del impacto mediático y la conversación digital, la experiencia dejó claro que, para los votantes del Oscar, la percepción colectiva de una campaña puede pesar tanto como la actuación misma.