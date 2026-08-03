Jameela Jamil enciende la polémica al hablar del aspecto físico de Ariana Grande

La actriz y activista Jameela Jamil volvió a colocarse en el centro de la conversación, luego de emitir una serie de comentarios sobre la apariencia física de Ariana Grande, a quien dijo observar con preocupación tras el estreno del videoclip "Petal". Sus palabras provocaron una fuerte reacción en redes sociales y abrieron nuevamente el debate sobre los trastornos alimenticios y la responsabilidad de la industria del entretenimiento.

Foto: Instagram Ariana Grande

Jamil, quien durante años ha impulsado campañas de concientización sobre la salud mental y los trastornos de la conducta alimentaria, aseguró que su intención nunca fue atacar a la cantante, sino alertar sobre el impacto que ciertas imágenes pueden tener en millones de jóvenes.

¿Qué fue lo que dijo Jameela Jamil sobre Ariana Grande?

La polémica comenzó cuando la actriz publicó un mensaje en Instagram, que posteriormente eliminó, en el que cuestionó el vestuario utilizado por Ariana Grande en su más reciente video musical.

Según explicó, consideró que la ropa estaba diseñada para resaltar la extrema delgadez de la intérprete, algo que calificó como una decisión irresponsable debido a la influencia que la artista ejerce sobre su público más joven.

Además, expresó preocupación por el estado de salud de la cantante y señaló que, desde su perspectiva, podría estar atravesando una situación complicada, comentario que desató críticas entre seguidores de la estrella del pop.

Foto: Instagram Ariana Grande

¿Por qué Jameela Jamil defendió sus declaraciones?

Después de la controversia, Jamil volvió a pronunciarse para aclarar que nunca afirmó conocer el estado de salud de Ariana Grande y recordó que utilizó la palabra "posiblemente" al referirse a la situación.

La actriz insistió en que su mensaje estaba dirigido a cuestionar la manera en que ciertos estándares de belleza siguen presentándose como algo aspiracional, especialmente en una época en la que millones de adolescentes consumen ese contenido diariamente.

También rechazó que sus declaraciones fueran interpretadas como un enfrentamiento personal con la cantante y pidió centrar la conversación en los riesgos que representan los trastornos alimenticios.

Foto: Instagram Ariana Grande

¿Qué experiencia personal compartió la actriz?

Como parte de su explicación, Jameela Jamil recordó que ella misma enfrentó la anorexia y reveló que estuvo cerca de perder la vida debido a esa enfermedad.

La actriz aseguró que logró recuperarse gracias a que las personas de su entorno intervinieron, incluso cuando ella no aceptaba que necesitaba ayuda, motivo por el que dijo sentir empatía hacia cualquier persona que pudiera atravesar una situación similar.

Asimismo, explicó que su principal preocupación está en las jóvenes que observan este tipo de imágenes en redes sociales y pueden llegar a normalizar estándares físicos poco saludables.

¿Por qué mencionó el caso de Karen Carpenter?

Durante la conversación en redes sociales, Jamil también recordó la historia de Karen Carpenter, la cantante que falleció en 1983 por complicaciones relacionadas con la anorexia.

Con ese ejemplo buscó subrayar que los trastornos alimenticios pueden tener consecuencias graves y reiteró que hablar sobre el tema no debe considerarse un ataque personal, sino una oportunidad para generar conciencia.

Mientras la discusión continúa en internet, Ariana Grande confirmó que hará una pausa en su carrera pública una vez concluya el Eternal Sunshine Tour, cuya última presentación está prevista para el 1 de septiembre en Londres.

De acuerdo con un representante de la artista, la decisión responde a su deseo de descansar después de varios meses de intensa actividad profesional y de la constante atención mediática que ha rodeado su carrera.

La misma fuente explicó que la cantante busca cerrar esta etapa en buenas condiciones físicas y emocionales antes de alejarse temporalmente de los escenarios y de los compromisos públicos.

También se confirmó que Ariana Grande ya no participará en la reposición del musical Sunday in the Park with George, proyecto en el que originalmente estaba contemplada para presentarse el próximo año en Londres.