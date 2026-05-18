Emjay anuncia su tour 'Pop Pesado' en el Tecate Emblema

Emjay aprovechó su presentación en el Tecate Emblema para soltar una noticia que sorprendió a sus fans: la cantante prepara una nueva gira titulada Popesado. El anuncio llegó al final de su show, después de interpretar canciones de sus proyectos más recientes, entre ellos me estoy volviendo loca y confesiones de las que me voy a arrepentir.

La artista, conocida por sus seguidores como la jefa del triple 4, se presentó este fin de semana en el festival realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde formó parte de una edición marcada por el pop, el glitter, la moda y propuestas emergentes del circuito mexicano. El Tecate Emblema 2026 se llevó a cabo los días 16 y 17 de mayo en la Ciudad de México, de acuerdo con la información oficial del festival.

Emjay compartió que tendrá un nuevo tour en 2026 Especial

Durante su set, Emjay interpretó parte del material que ha definido su etapa actual: un pop más frontal, con letras intensas, estética emocional y una relación muy directa con su comunidad de fans. Pero el momento más comentado llegó hacia el cierre, cuando adelantó que llevará su proyecto a distintos escenarios del país con el Popesado Tour.

Emjay revela el Popesado Tour

Aunque todavía no se han confirmado fechas específicas ni recintos, Emjay adelantó que la gira incluirá ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y Monterrey, entre otras. El anuncio también fue retomado por cuentas de fans en redes sociales, donde se reportó que la cantante presentó el nombre de la gira durante su show en Tecate Emblema.

¿Qué cantó Emjay en Tecate Emblema?

Durante su presentación, Emjay interpretó canciones de me estoy volviendo loca y confesiones de las que me voy a arrepentir, dos proyectos que han reforzado su lugar dentro de una generación de artistas mexicanas que mezclan pop alternativo, estética de internet y letras cargadas de vulnerabilidad.

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 16 DE MAYO DE 2026.ENJAY Durante el segundo dÌa de actividades del festival Emblema autÛdromo hermanos Rodriguez .FOTO: DANIEL BETANZOS Daniel Betanzos

Su show fue descrito por medios y cuentas musicales como una presentación de “pop duro” en el Park Stage, donde arrancó con energía desde los primeros minutos.

bgpa