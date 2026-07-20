El video viral del gol de España: Las reacciones de Shakira y Anya Taylor-Joy en el Mundial

La final de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio de Nueva York tuvo diversos invitados exclusivos en los palcos, desde estrellas deportivas hasta actores de Hollywood como fue el caso de la actriz Anya Taylor-Joy y la cantante Shakira, quienes por un momento compartieron un palco con una reacción que se volvió viral.

Ambas personalidades han demostrado su predilección por Argentina en otras ocasiones y en la final del Mundial 2026 no fue la excepción. Taylor-Joy, a quien la une con Argentina su tiempo que pasaba en el país sudamericano en su niñez, portaba una cinta celeste y blanca; mientras que Shakira ha declarado en el pasado tener una admiración por el atacante Lionel Messi.

Ambas vivieron el tiempo extra juntas y justo cuando cayó el gol de España ambas quedaron impactadas. En el caso de la protagonista de películas como “El menú”, se llevó la mano al pecho con un gesto de incredulidad.

Por su parte, Shakira, quien fue parte del show de medio tiempo así como de la apertura del torneo en Ciudad de México, tuvo que mantenerse más neutral dado que sus hijos también estaban en el partido, aunque con su padre el exfutbolista Gerard Piqué y quienes también comparten la nacionalidad española.

Anya Taylor-Joy y su nueva serie Lucky

Más allá de su apasionada faceta como aficionada al fútbol, la estrella de Hollywood se encuentra en el foco de la industria ante el estreno de la nueva serie “Lucky” que se estrena en el servicio de la plataforma Apple TV.

La historia se basa en la novela “Lucky” que habla de la estafadora Luciana Armstrong quien debe huir luego de un peligroso robo millonario que no salió como esperaba. El delito no solo la vuelve un objetivo de la policía sino también de un grupo de delincuentes a los que afectó.

La serie ya está disponible en México en el servicio de streaming.