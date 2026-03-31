Caso Sean Diddy: defensa busca reducir su condena; proceso legal siguen en marcha

La fecha de salida de prisión de Sean “Diddy” Combs se adelantó ligeramente, de acuerdo con la información publicada en el sitio de la Oficina Federal de Prisiones.

Con este cambio, el empresario musical de 56 años podría quedar en libertad el 15 de abril de 2028, es decir, diez días antes de la fecha que se tenía prevista, el 25 de abril.

Cabe recordar que, en un inicio, su liberación estaba contemplada para el 4 de junio de 2028, aunque en los últimos meses el calendario ha sufrido varios ajustes.

En diciembre pasado, la fecha fue pospuesta de mayo a junio de 2028; posteriormente, en marzo de este año, se modificó nuevamente para adelantarse a abril de 2028.

Actualmente, el artista cumple una condena de 50 meses luego de ser declarado culpable el verano pasado por dos cargos relacionados con el traslado de personas con fines de prostitución, tras un mediático juicio federal en Nueva York.

Por otro lado, fue absuelto de acusaciones más graves, como tráfico sexual y conspiración para delinquir, delitos que pudieron haber derivado en una sentencia de cadena perpetua.

Antes de recibir su condena, Combs ya había permanecido cerca de un año en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, luego de que se le negara la libertad bajo fianza.

Los fiscales habían solicitado más de 10 años de prisión, mientras que su defensa argumentó que no debería recibir más de 14 meses, señalando lo que describieron como una vindicación parcial por parte del jurado.

Actualmente, Combs está recluido en FCI Fort Dix, una instalación federal ubicada en una base militar en Nueva Jersey.

Los abogados del artista solicitaron de forma puntual esa instalación, al resaltar la disponibilidad de programas de rehabilitación por consumo de drogas y su cercanía con la familia.

“Para abordar los problemas de abuso de drogas y maximizar las visitas familiares y los esfuerzos de rehabilitación, solicitamos que el tribunal recomiende fuertemente a la Oficina de Prisiones que el Sr. Combs sea ubicado en FCI Fort Dix”, escribió su abogado.

Desde entonces, el rapero fue admitido en un programa de rehabilitación, lo que podría ayudar a reducir su condena mediante beneficios por buena conducta.

No obstante, el proceso legal de Sean “Diddy” Combs sigue en curso. En diciembre, su equipo legal presentó una apelación formal contra el fallo y la sentencia, al sostener que los encuentros sexuales que forman parte del caso fueron consensuados y que la pena impuesta resulta desproporcionada.

El 20 de febrero, fiscales federales solicitaron a un tribunal de apelaciones que se mantenga tanto el veredicto como la condena, al argumentar que Combs habría actuado como un infractor reincidente, empleando violencia y amenazas para cometer los delitos.

El artista fue sentenciado por violaciones a la Ley Mann, una normativa federal que prohíbe trasladar personas entre estados con fines de prostitución.

Durante el juicio, que se extendió por ocho semanas, varios testigos —entre ellos su exnovia Cassie Ventura— declararon que él presuntamente organizaba encuentros sexuales con hombres contratados bajo el efecto de drogas, conocidos como “freak-offs”. También se señaló que coordinaba viajes dentro y fuera del país para estos participantes y que ejercía control en dichas relaciones.

Por su parte, la defensa insiste en que las prácticas fueron consensuadas y que la fiscalía no logró comprobar los señalamientos más graves. Asimismo, argumentan que el juez se apoyó de manera indebida en la idea de que las mujeres fueron “coaccionadas”, pese a que el jurado no llegó a esa conclusión.

El 13 de marzo, los abogados calificaron la sentencia como una "perversión de la justicia” y solicitaron su liberación inmediata o, en su defecto, la anulación del fallo para llevar a cabo un nuevo juicio. Los argumentos orales de la apelación están previstos para el 9 de abril.

CVA*