Sean ‘Diddy’ Combs saldrá antes de prisión: Esta es su nueva fecha de liberación

La situación legal de Sean "Diddy" Combs volvió a dar un giro. El productor musical y empresario estadounidense recibió una nueva reducción en el tiempo que permanecerá en prisión, por lo que su salida quedó programada para el 23 de febrero de 2028, una fecha que se ha adelantado en varias ocasiones desde que comenzó a cumplir su condena.

¿Por qué adelantaron la fecha de liberación de Sean "Diddy" Combs?

El fundador de Bad Boy Records, una de las figuras más influyentes del hip-hop durante las últimas tres décadas, permanece recluido en la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, desde octubre de 2025. Sin embargo, los registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos muestran que su tiempo tras las rejas podría terminar antes de lo previsto.

La Oficina Federal de Prisiones fijó su liberación para el 23 de febrero de 2028. Especial

Esta modificación representa un nuevo cambio en el calendario judicial del rapero. Cuando fue sentenciado, su liberación estaba prevista para junio de 2028. Posteriormente la fecha fue ajustada a abril del mismo año y, ahora, volvió a adelantarse hasta febrero.

Aunque las autoridades penitenciarias no han detallado públicamente las razones del cambio, especialistas en el sistema federal estadounidense explican que este tipo de ajustes suelen estar relacionados con reducciones por buena conducta, así como con la participación de los internos en programas oficiales de rehabilitación y reinserción.

La estrategia de Sean "Diddy" Combs para reducir su sentencia

Diversos reportes señalan que Combs ha formado parte de un programa de tratamiento contra el abuso de sustancias dentro del centro penitenciario donde cumple su condena. Desde el inicio del proceso, su equipo jurídico había solicitado que fuera trasladado a Fort Dix debido a la oferta de programas de rehabilitación disponibles y a la cercanía con su familia, factores que facilitarían su proceso de reinserción.

El productor cumple una condena de 50 meses por delitos relacionados con la prostitución. Grosby

A pesar de encontrarse en prisión, el artista continúa concentrado en revertir el fallo. Su defensa mantiene activa una apelación con la que busca reducir o anular la sentencia, al considerar que el castigo impuesto fue excesivo respecto a los cargos por los que finalmente fue declarado culpable.

De acuerdo con integrantes de su equipo legal, Combs dedica buena parte de sus jornadas a revisar documentos, analizar pruebas y preparar argumentos junto con sus abogados. Incluso han señalado que el productor se ha involucrado tanto en el proceso que prácticamente trabaja como un "asistente legal" de su propia defensa.

¿Cuáles son las demandas contra Sean "Diddy" Combs?

El músico, de 56 años, fue condenado a 50 meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución.

La defensa de Combs continúa apelando el veredicto emitido en 2025. Grosby

Sin embargo, durante el juicio también enfrentó acusaciones mucho más graves, entre ellas tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado, delitos de los que finalmente fue absuelto por el jurado tras un mediático proceso que acaparó la atención internacional durante varias semanas.

La sentencia puso fin a uno de los casos judiciales más comentados de la industria musical en los últimos años. La Fiscalía sostuvo que el productor organizaba encuentros sexuales en los que, presuntamente, participaban trabajadores sexuales y existía consumo de sustancias ilícitas.

Aunque el jurado encontró culpable a Combs por los cargos relacionados con el transporte para ejercer la prostitución, no consideró que existieran pruebas suficientes para condenarlo por los delitos que habrían implicado una pena mucho más severa, incluso cadena perpetua.

El rapero permanece recluido en la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey. Grosby

No obstante, el panorama jurídico del empresario aún está lejos de resolverse por completo. Además de la condena penal que actualmente cumple, Sean "Diddy" Combs continúa enfrentando diversas demandas civiles relacionadas con presuntas conductas ocurridas durante los últimos años, procesos que seguirán su curso independientemente de la fecha en que abandone la prisión.

Por ahora, si no existen nuevos cambios en su situación legal ni modificaciones por parte de las autoridades penitenciarias, el productor recuperará su libertad el 23 de febrero de 2028, varios meses antes de lo que originalmente contemplaba su sentencia.