Las cantantes Lucía Méndez y Alicia Villarreal están viviendo un momento especial en sus carreras gracias a su colaboración musical “Culpable o Inocente”, un tema que ha sorprendido al público por su estilo y la química entre ambas artistas.

En entrevista con el programa Sale el Sol, las intérpretes hablaron no solo de este proyecto, sino también de los retos personales que han enfrentado y cómo han encontrado fuerza en medio de la adversidad.

“Juntas somos más fuertes”: Lucía Méndez y Alicia Villarreal se sinceran en entrevista para Sale el Sol Cuartoscuro

Un dueto que sorprendió a sus fans

Desde antes de su lanzamiento, “Culpable o Inocente” ya generaba expectativa en redes sociales. Y no era para menos, pues se trata de una versión distinta a lo que el público suele ver de Lucía Méndez, ahora incursionando con más fuerza en el regional mexicano.

Para la actriz y cantante, esta colaboración ha sido una experiencia muy significativa.

“Muy padre, es una gran estrella, siempre la he admirado”, expresó Lucía Méndez sobre trabajar con Alicia Villarreal.

Además, destacó que este tema tiene historia, pues ha sido interpretado por grandes figuras como Jenni Rivera, lo que le da un peso especial dentro del género.

Lucía también se mostró agradecida por la oportunidad de explorar nuevos sonidos:

“Estoy muy contenta de cantar en esta onda de regional mexicano, grupero. Ha reaccionado muy lindo el público”.

“Juntas somos más fuertes”: Lucía Méndez y Alicia Villarreal se sinceran en entrevista para Sale el Sol Cuartoscuro

“Juntas somos más fuertes”: el mensaje detrás de su unión

Más allá de la música, la colaboración entre ambas artistas también tiene un mensaje poderoso: la unión entre mujeres en la industria.

Durante la entrevista, Alicia Villarreal lo dejó claro:

“Yo creo que juntas somos más fuertes. El ‘soy mujer’ es una palabra muy poderosa”.

Cómo enfrentan los momentos difíciles

Uno de los temas más profundos de la conversación con Ana María Alvarado fue cómo ambas han logrado salir adelante en medio de situaciones personales complejas.

Alicia Villarreal habló desde una perspectiva emocional y espiritual:

“Dios me pone a las personas correctas en mi camino… tengo grandes compañeras como Lucía”.

La cantante explicó que rodearse de personas positivas ha sido clave para superar momentos difíciles, tanto en su vida personal como profesional.

“He pasado momentos muy difíciles, pero la gente que está alrededor de nosotros en nuestros proyectos es clave para salir adelante”.

Por su parte, Lucía Méndez también compartió uno de los episodios más dolorosos de su vida, al recordar la enfermedad de Pedro Torres, a quien describió como un gran amor.

“Verlo así es algo que no le deseo a nadie. Es una enfermedad que no le deseo a nadie”.

“Juntas somos más fuertes”: Lucía Méndez y Alicia Villarreal se sinceran en entrevista para Sale el Sol Cuartoscuro

El escenario como refugio

Para Alicia Villarreal, la música sigue siendo un motor fundamental.

La intérprete aseguró que, pese a los altibajos, el escenario representa un lugar seguro donde puede ser ella misma:

“El escenario para mí es un lugar seguro, ahí soy yo”.

Además, destacó que trabajar con figuras como Lucía Méndez la motiva a seguir creciendo:

“Estar con las más grandes me dice que todavía tengo muchos sueños que alcanzar”.

Lucía Méndez: nuevos proyectos y postura ante el amor

En el caso de Lucía Méndez, la artista también atraviesa una etapa de renovación.

Reveló que actualmente se encuentra explorando nuevos formatos, como la producción de una telenovela vertical, una tendencia en crecimiento dentro del entretenimiento digital.

A nivel personal, aseguró sentirse plena:

“Estoy muy feliz con mi vida, estoy sana”.

Sobre el amor, fue clara: no es una prioridad, pero tampoco lo descarta.

“No me complico con un hombre, pero no me cierro al amor”.

“Juntas somos más fuertes”: Lucía Méndez y Alicia Villarreal se sinceran en entrevista para Sale el Sol Cuartoscuro

El apoyo entre mujeres también en lo personal

Otro momento que llamó la atención fue cuando Lucía Méndez habló sobre la vida sentimental de Alicia Villarreal.

Lejos de evitar el tema, la defendió y se mostró feliz por su situación actual:

Señaló que su pareja “la trata de maravilla”.

Un momento clave en sus carreras

El lanzamiento de “Culpable o Inocente” llega en un momento importante para ambas artistas.

Por un lado, Alicia Villarreal reafirma su lugar en la música regional mexicana; por otro, Lucía Méndez se reinventa y conecta con nuevas audiencias.

El éxito del tema no solo radica en su sonido, sino en lo que representa.

Las historias de vida, los retos superados y la conexión entre ambas artistas hacen que el público se identifique con ellas.

En una industria donde la imagen suele ser lo más visible, Lucía Méndez y Alicia Villarreal apuestan por algo más profundo: mostrar su lado humano y compartir su proceso.