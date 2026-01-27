A Cruz Martínez le preocupa la salud mental de Alicia Villarreal tras verla llorar al salir de juzgado

Cruz Martínez rompió el silencio después de mucho tiempo sin hacer declaraciones públicas. El productor musical habló por primera vez tras la aparición de Alicia Villarreal saliendo del Centro de Justicia para la Mujer en Monterrey, donde fue captada notablemente afectada y entre lágrimas.

Aunque el tema legal ha sido mediático, él aseguró que su mayor preocupación no es el proceso en sí, sino el estado emocional que está atravesando la cantante.

Durante su encuentro con los medios, Cruz Martínez compartió que notó un cambio evidente en el comportamiento de su exesposa antes y después de su cita legal. Para él, esto indica que las expectativas con las que llegó al lugar no se cumplieron.

“Vi un poco que llegó sonriendo, incluso haciendo chistes, y entró… pero salió totalmente diferente. Yo creo que a lo mejor lo que esperaba llegando ahí no resultó. Ese llanto de ese día sí fue de verdad… pero porque a lo mejor lo que quiso lograr o escuchar ese día no sucedió”, explicó.

La salud mental de Alicia le preocupa a Cruz Martínez

Más allá del aspecto judicial, Cruz Martínez dejó claro que lo que más le preocupa es el estado emocional de Alicia Villarreal. Dijo conocerla profundamente y, por eso, considera que está atravesando un momento complicado que podría estar relacionado con una percepción distorsionada de lo que está ocurriendo.

“La verdad me preocupa demasiado, con todo respeto, de salud mental. Yo la conozco como la palma de mi mano. La observo, la veo y me preocupa. Yo creo que lo que pasa es que ahora puede ser que ella puede creer en su mente que viene una avalancha de verdades. Eso es lo que, en mi opinión, yo creo”, añadió.

Alicia Villareal

Al ser consultado por el estado actual del proceso legal, mencionó que han pasado casi doce meses desde que comenzó el conflicto, y que durante ese tiempo, los hechos han ido saliendo a la luz de manera natural. Dijo estar tranquilo, convencido de que ha dicho la verdad desde el principio.

“Yo sigo siendo inocente. Desde el principio se dijo la verdad y con el tiempo fue saliendo. Dios sabe la verdad, mis hijos saben la verdad y ahora la ley sabe la verdad”, declaró.

Otro punto que abordó fue el cambio constante en el equipo legal de Alicia Villarreal. Según él, esta sería ya la tercera ocasión en que ella decide modificar su representación, algo que considera un reflejo de inestabilidad. “

"Primero estaban abogados de Monterrey y de Ciudad de México, luego se despidió a unos, se quedó con otros y ahora entra otro abogado más. Uno puede darse cuenta de la ética y lo profesional de las personas por la forma en que actúan”, afirmó.

Detrás del conflicto hay temas laborales entre los cantantes

Uno de los momentos más tensos de la entrevista ocurrió cuando Cruz Martínez habló del incidente que derivó en la denuncia. Aseguró que, pocos días después del inicio del conflicto, se le propuso un acuerdo relacionado con los derechos de autor de las canciones que trabajaron juntos, lo que él interpretó como una presión.

“A los tres días de lo que pasó, ya quería negociar, que yo cediera los porcentajes de las canciones. Para mí eso suena a un chantaje”, sostuvo el productor.

También respondió a las declaraciones recientes de Alicia Villarreal, en las que asegura que no existen contratos entre ellos. Martínez fue tajante al decir que sí hay documentación que respalda los acuerdos laborales que mantuvieron durante años.

“Decir que no hay contratos es estar muy perdida en la memoria. Hay contratos editoriales, contratos con televisoras y contratos de publishing”.

En cuanto a la situación familiar, Cruz Martínez reveló que actualmente los hijos que tuvo con Alicia viven con él. Aun así, ha buscado que mantengan el vínculo con su madre, creyendo que ese contacto puede ser vital para que ella recupere estabilidad.

“Sus hijos son los únicos que pueden guiarla, ayudarla y sacarla de este bache. Es muy triste que una carrera tan importante se vea afectada por escándalos”, comentó.

Ya en la parte final de sus declaraciones, el productor reiteró que ha preferido mantenerse al margen del escándalo y confiar en que el proceso legal avance como debe ser.

“Yo he tenido paciencia todo este tiempo. Me he enfocado en la paz y la tranquilidad. Las mentiras no se pueden sostener para siempre”.

