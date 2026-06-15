Anya Taylor-Joy se suma al universo de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum

La actriz Anya Taylor-Joy ha sido confirmada como parte del elenco de la próxima producción The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum (El Señor de los Anillos: La caza de Gollum).

El anuncio se realizó este 15 de junio a través de las redes oficiales de la franquicia, donde se compartió un breve teaser en el que Taylor-Joy aparece en un ambiente sombrío. Sin embargo, la producción no reveló detalles sobre el personaje que interpretará.

¿De qué trata La caza de Gollum?

La historia de esta nueva entrega se sitúa en un periodo previo a los eventos de La Comunidad del Anillo, explorando un momento intermedio entre lo ocurrido en El Hobbit y el inicio de la travesía de Frodo.

La trama gira en torno a una misión encomendada por Ian McKellen en su papel de Gandalf a Trancos (Aragorn), interpretado por Jamie Dornan. El objetivo es localizar a Gollum antes de que revele información crucial sobre el Anillo Único y su paradero en la Comarca.

El personaje de Gollum será interpretado nuevamente por Andy Serkis.

Foto: Instagram anyataylorjoy

Reparto confirmado:

Durante la CinemaCon 2026 se dieron a conocer los primeros integrantes del elenco, combinando rostros clásicos con nuevas incorporaciones al universo creado por Tolkien.

Entre los actores que regresan destacan Elijah Wood como Frodo Bolsón, Ian McKellen como Gandalf, Andy Serkis como Gollum y Lee Pace como Thranduil.

A ellos se suman nuevas incorporaciones como Kate Winslet en el papel de Marigol, así como Leo Woodall como Halvard. En esta producción, Jamie Dornan interpretará a Aragorn, sustituyendo a Viggo Mortensen.

Equipo creativo:

La dirección estará a cargo del propio Andy Serkis, quien también da vida a Gollum. El guion será desarrollado por Fran Walsh y Philippa Boyens, responsables de las anteriores adaptaciones de la saga, junto con Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.

En la producción también participa Peter Jackson, quien regresa como productor del proyecto.

Material literario de referencia:

La película tomará elementos de distintos pasajes del universo de Tolkien, incluyendo capítulos de La Comunidad del Anillo, el apéndice de El retorno del Rey y relatos de Cuentos inconclusos, especialmente aquellos relacionados con la persecución del Anillo y la historia de Gollum.

Foto: Instagram anyataylorjoy

Estreno:

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum llegará exclusivamente a salas de cine el 17 de diciembre de 2027, marcando el regreso de la franquicia a la gran pantalla con una nueva historia dentro de la Tierra Media.