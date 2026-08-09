Paulina Rubio logra que su hijo se quede con ella en Miami tras juicio de custodia

Paulina Rubio obtuvo una resolución favorable en la disputa legal que mantenía con su expareja, Nicolás Vallejo-Nágera, por la residencia y régimen de convivencia del hijo que tienen en común.

De acuerdo con la sentencia dictada por la Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, en Florida, el tribunal rechazó la petición del padre para trasladar al menor a Madrid, España, y aprobó la solicitud presentada por la cantante para modificar el plan de crianza vigente.

La decisión llega después de varios meses de audiencias en una corte de Miami, donde ambas partes discutieron el futuro del adolescente, incluida la posibilidad de que viviera en España con su padre.

Tribunal rechaza traslado del hijo de Paulina Rubio a España

Según la resolución, la jueza Marlene Fernandez-Karavetsos determinó que Nicolás Vallejo-Nágera no logró demostrar que el traslado a España respondiera al interés superior del menor.

El tribunal también señaló que el padre no acreditó con prueba suficiente sus alegaciones contra Paulina Rubio, una de las líneas centrales que había presentado durante el proceso.

Además, la jueza consideró que la mudanza de Vallejo-Nágera a España fue una decisión personal y que no existían elementos para concluir que Rubio hubiera obstaculizado sus oportunidades laborales en Miami.

Con esto, el menor continuará residiendo principalmente en Miami, mientras se diseña un nuevo plan de crianza a larga distancia debido a que su padre vive en España.

Foto: Instagram paulinarubio

Paulina Rubio obtiene decisión final en materia educativa

Uno de los puntos relevantes del fallo es que Paulina Rubio obtuvo la decisión final en materia educativa. Esto significa que la cantante tendrá mayor peso en las determinaciones relacionadas con la escuela de su hijo.

La resolución también ordena priorizar la estabilidad académica del menor, la continuidad de su terapia individual y familiar, y el regreso puntual a clases después de los periodos de convivencia con su padre.

El tribunal dispuso además la designación de un coordinador parental para facilitar la comunicación entre ambos progenitores y acompañar el cumplimiento del nuevo plan familiar.

El tribunal reconoce avances de Paulina Rubio

La sentencia también incluyó observaciones sobre la evolución de Paulina Rubio durante el proceso.

Foto: Especial

De acuerdo con el fallo, tanto la Guardian ad Litem como el tribunal reconocieron una mejora sustancial en la actitud de la cantante, así como su disposición a seguir recomendaciones terapéuticas en beneficio de su hijo.

El Departamento de Familias y Niños de Florida también investigó un incidente señalado dentro del litigio y concluyó que no era indicativo de abuso, lo que debilitó una de las acusaciones presentadas por la parte contraria.

Las conductas del padre que pesaron en la decisión

La resolución judicial también detalló varias conductas atribuidas a Nicolás Vallejo-Nágera que influyeron en la decisión final.

Entre ellas, el tribunal señaló que el padre involucró al menor en asuntos del litigio, no siempre respetó la autoridad materna y promovió procedimientos en España sin autorización de la corte de Florida.

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La jueza también tomó en cuenta antecedentes relacionados con incumplimientos en periodos de convivencia, incluida una situación ocurrida en el verano de 2024, cuando Vallejo-Nágera no habría devuelto al menor al finalizar el tiempo que le correspondía, lo que llevó a Rubio a solicitar una orden judicial.

Otro punto relevante fue la exposición mediática del adolescente. El expediente recoge que el padre ya había sido declarado en desacato civil en 2020 por exponer al menor ante medios de comunicación.

Aunque el tribunal reconoció que ambos padres contribuyeron al deterioro de la relación familiar, calificó la conducta del padre como más grave y sistemática.

La opinión del menor no fue decisiva

Durante el proceso, el menor expresó su deseo de vivir en Madrid con su padre. Sin embargo, el tribunal decidió no dar peso definitivo a esa preferencia.

La jueza observó que algunas expresiones del adolescente parecían estar influenciadas por el padre y que ciertas decisiones eran presentadas como si fueran compartidas, cuando en realidad correspondían a determinaciones de adultos.

Por esa razón, el tribunal concluyó que la voluntad expresada por el menor debía analizarse dentro del contexto familiar completo y no como un elemento aislado.

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Miami seguirá siendo el hogar principal del menor

Con esta resolución, Miami continuará siendo el lugar de residencia principal del hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera.

El nuevo régimen deberá adaptarse a la distancia entre Florida y España, pero con prioridad en la estabilidad escolar, emocional y terapéutica del adolescente.

Cada parte deberá asumir sus propios honorarios legales, de acuerdo con lo establecido en el fallo dictado el 9 de agosto de 2026.