¡Regreso a la Tierra Media! Peter Jackson anuncia nuevas películas de El Señor de los Anillos. Warner Bros. y New Line Cinema no solo han decidido desempolvar los mapas de Gondor, sino que han reclutado a las leyendas originales para asegurar que la magia permanezca intacta.

Si pensabas que el camino a Mordor se había cerrado para siempre tras la destrucción del Anillo Único, piénsalo de nuevo. La Tierra Media está viviendo un renacimiento cinematográfico sin precedentes que ha dejado a los fans de J.R.R. Tolkien con esperanzas, sobre todo después de la saga de El Hobbit y la serie de Prime, Los Anillos del Poder.

Peter Jackson regresa a Tierra Media, pero no lo hace solo; viene acompañado de sus guionistas de confianza, Fran Walsh y Philippa Boyens, para supervisar una nueva etapa que busca expandir los relatos que quedaron fuera de la trilogía original.

Se anuncian nuevas películas de El señor de los anillos IMDb

Nuevas películas de El Señor de los Anillos: lo que se sabe hasta ahora

El primer anuncio referente a El Señor de los Anillos es la confirmación del proyecto The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum (La caza de Gollum). Esta película no es solo un spin-off cualquiera; es un proyecto que busca rellenar los huecos narrativos entre el cumpleaños de Bilbo y el inicio del viaje de Frodo hacia Rivendel.

Andy Serkis, el hombre que revolucionó la actuación mediante captura de movimiento, no solo volverá a interpretar a Sméagol/Gollum, sino que también será el director de la cinta.

También se confirmó que el famoso presentador y humorista Stephen Colbert será uno de los guionistas principales. Para quienes no lo sepan, Colbert es reconocido mundialmente como uno de los mayores expertos en la obra de Tolkien, capaz de citar pasajes enteros en lenguas élficas.

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Lo que se sabe de The Lord of the Rings: Shadows of the Past

También conocido como Sombras del Pasado, esta película podría explorar capítulos de La Comunidad del Anillo que Jackson omitió en 2001 por cuestiones de tiempo. Además, se especula que la trama podría saltar en el tiempo para mostrar a personajes como Elanor, la hija de Sam Gamyi, descubriendo secretos enterrados sobre la Guerra del Anillo.

La idea es expandir el lore sin necesidad de reinventar la rueda, respetando siempre el canon literario.

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¿Qué personajes estarán de regreso?

La premisa de la película se centra en la búsqueda que emprenden Gandalf y Aragorn para encontrar a Gollum antes de que caiga en manos de Sauron; sin embargo, no hay nada confirmado.

Por ejemplo, el actor Ian McKellen ha confirmado en entrevistas recientes que le han pedido retomar su papel como Gandalf, y él estará encantado siempre que "las rodillas y los ojos sigan funcionando".

Otro actor mencionado es Elijah Wood, ya que se rumorea que Frodo podría aparecer en escenas de marco narrativo, aunque no se ha confirmado oficialmente su participación activa en la trama principal.