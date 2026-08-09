VIDEO: Gloria Trevi se cae durante concierto en la FENAPO

Gloria Trevi preocupó a sus seguidores después de sufrir una fuerte caída durante su presentación en la Feria Nacional Potosina. El momento ocurrió mientras la cantante interpretaba Todos me miran en el Teatro del Pueblo de la FENAPO, ante miles de asistentes que no tardaron en reaccionar con sorpresa.

En videos que comenzaron a circular en redes sociales, se observa a la intérprete correr, brincar y bailar sobre el escenario, como suele hacerlo en sus conciertos. Sin embargo, mientras llevaba tacones con plataforma y un vestido plateado, perdió el equilibrio, se torció el tobillo y terminó en el suelo.

Aunque por unos segundos dejó de cantar, Gloria Trevi no detuvo el show. La cantante aprovechó la caída para continuar desde el piso, mientras su equipo se acercaba rápidamente para auxiliarla, revisar que estuviera bien y ayudarla a ponerse de pie.

Gloria Trevi se cae durante Todos me miran

La caída ocurrió en uno de los momentos más esperados del concierto. Mientras sonaba Todos me miran, uno de sus temas más emblemáticos, Gloria Trevi comenzó a saltar sobre el escenario, pero el movimiento y el calzado terminaron jugándole una mala pasada.

El accidente provocó gritos de preocupación entre el público. Aun así, la cantante reaccionó con rapidez y convirtió el momento en parte de la presentación.

Su equipo de bailarines intentó ayudarla de inmediato, incluso para colocarle nuevamente el tacón que se le había salido durante la caída. Pese al golpe, Trevi siguió con el concierto y recibió aplausos de los asistentes.

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Fans reaccionan a la caída de Gloria Trevi

El video del accidente se volvió viral en redes sociales, donde los comentarios se dividieron entre la preocupación, el humor y los mensajes de admiración por la forma en que la cantante resolvió el momento.

Algunos usuarios señalaron que los zapatos de plataforma pudieron influir en la caída, mientras otros destacaron que Gloria Trevi continuó el show sin detenerse.

Entre los comentarios que circularon en redes estuvieron frases como: “También esos zapatos no ayudan”, “Cayó con estilo”, “Qué peligroso, no vale la pena romperte un tobillo” y “Que se trate ese tobillo”.

La escena también generó bromas relacionadas con la canción que estaba interpretando, pues justo cantaba “Todos me miran” cuando ocurrió el accidente.

Gloria Trevi habla de su caída y muestra sus heridas

Después de que el video se viralizó, Gloria Trevi compartió un mensaje para tranquilizar a sus fans. La cantante habló sobre lo ocurrido en el escenario de la FENAPO y reconoció que el momento le dio vergüenza porque no quería que el público notara la caída.

“Cuando llegó la canción de ‘Todos me miran’, ¡tras! Ustedes vieron que yo me caí, pero yo me vi que estaba bailando en el suelo”, contó con humor.

La intérprete también agradeció a sus bailarines por intentar ayudarla, aunque explicó que en ese momento ella quería que siguieran con la coreografía para que el accidente pasara desapercibido.

“Muchísimas gracias por preocuparse y muchísimas gracias a mis dancers queriéndome ayudar para levantarme y yo quería que ellos siguieran bailando, no quería que nadie se diera cuenta, pero se dio cuenta todo el mundo”, expresó.

“No me pasó nada”, asegura Gloria Trevi

En el mismo video, Gloria Trevi mostró las marcas que le quedaron en las piernas tras la caída. La cantante enseñó algunos moretones y raspones, a los que llamó sus “heridas de batalla”.

A pesar de lo aparatoso del momento, aseguró que se encontraba bien y que no había sufrido una lesión grave.

“Pero vean que no me pasó nada, un rasponcillo”, dijo.

bgpa