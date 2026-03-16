'Dune 3' estrena sus primeras imágenes promocionales

Timothée Chalamet compartió la primera imagen promocional de Dune: Parte 3. La imagen fue difundida a través de la sección de historias en su cuenta oficial de la red social Instagram. Este largometraje representa la conclusión de la trilogía cinematográfica dirigida por el cineasta Denis Villeneuve.

El estreno de esta tercera entrega en las salas de cine está programado para el 18 de diciembre. En esa misma fecha, la cartelera internacional registrará el lanzamiento de la producción Avengers: Doomsday. Los estudios Legendary Pictures confirmaron el desarrollo formal de este proyecto audiovisual durante el mes de agosto de 2024.

El guion de la nueva cinta toma como base literaria la novela Dune Messiah. Este libro fue escrito por el autor Frank Herbert y publicado originalmente en el año 1969. Villeneuve confirmó en diciembre de 2023 la etapa de redacción del libreto para esta adaptación cinematográfica de la franquicia de ciencia ficción.

Zendaya en los poster promocionales de Dune 3 Especial

¿Quién estará en Dune, parte 3?

La trama de la tercera película ampliará la participación de actrices que registraron apariciones previas. Villeneuve indicó durante la promoción de Dune: Parte 2 que Florence Pugh, Léa Seydoux y Anya Taylor-Joy tendrán mayor presencia en pantalla. Taylor-Joy interpreta a la versión adulta del personaje de Alia, la hermana del protagonista.

El reparto de esta conclusión cinematográfica documenta el regreso de los actores Josh Brolin y Jason Momoa en sus respectivos personajes. Asimismo, los registros de la producción informan la integración del actor Robert Pattinson al elenco principal. Pattinson ejecutará el papel del personaje identificado como Scytale dentro de la narrativa de la obra.

Jason Momoa regresa a Dune 3 Especial

El compositor Hans Zimmer regresará como el responsable de la banda sonora de este largometraje. Zimmer declaró a la revista Variety en 2024 que inició la planeación musical de esta tercera parte durante el rodaje de la entrega anterior. El músico relató que Villeneuve le entregó un ejemplar de "Dune Messiah" directamente en el set.

Dune 2, un éxito en taquilla internacional

La película antecesora, Dune: Parte 2, se estrenó en el año 2024. La historia de dicha cinta documentó la alianza entre Paul Atreides, personaje de Chalamet, y el pueblo Fremen en el planeta Arrakis. El argumento central mostró los enfrentamientos militares contra el imperio de la casa Harkonnen para obtener el control territorial.

Ese segundo largometraje introdujo a nuevos integrantes al universo audiovisual, como Austin Butler en el rol de Feyd-Rautha Harkonnen y Christopher Walken como el emperador Shaddam IV. El cierre de esa cinta mostró al personaje principal iniciando un conflicto bélico a escala planetaria contra las Grandes Casas utilizando el ejército de los Fremen.

Dune: Parte 2 tuvo una recaudación superior a los 714 millones de dólares en la taquilla internacional. En el ámbito de los galardones de la industria, la cinta compitió en la temporada de premios. El proyecto obtuvo dos premios Oscar de un total de cinco nominaciones.