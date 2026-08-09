Tallulah Willis, hija de Bruce Willis, se casa con Justin Acee; vistió un Balenciaga

Tallulah Willis, hija menor de Demi Moore y Bruce Willis, se casó con el músico Justin Acee en una ceremonia íntima realizada en Sun Valley, Idaho.

La escritora, artista y activista llegó al altar con un vestido de novia diseñado especialmente para ella por Pierpaolo Piccioli, director creativo de Balenciaga. La pieza llamó la atención no solo por su diseño, sino por el tiempo que requirió: 712 horas de trabajo, incluidas 405 horas de confección y ajustes en el atelier de la firma, además de nueve horas dedicadas al velo.

La boda fue revelada por Vogue, que acompañó a Tallulah poco más de una semana antes durante una de sus últimas pruebas de vestido en una suite del Chateau Marmont, en Los Ángeles.

Tallulah Willis se casa con Justin Acee

Tallulah Willis y Justin Acee anunciaron su compromiso en diciembre de 2024, cuando compartieron en Instagram imágenes del momento en que él le propuso matrimonio. En aquella publicación, la hija de Bruce Willis y Demi Moore escribió “Everyday”, una frase que sus seguidores interpretaron como una declaración de amor hacia el músico.

Ahora, la pareja dio el siguiente paso con una ceremonia en Sun Valley, acompañada por familiares y personas cercanas. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, sus hermanas mayores, Rumer Willis y Scout Willis, estuvieron presentes para apoyarla en este nuevo capítulo.

Tallulah Willis se casa con Justin Acee Especial

El vestido de novia de Tallulah Willis

Para su gran día, Tallulah eligió un diseño de alta costura de Balenciaga creado por Pierpaolo Piccioli. La pieza fue descrita como un vestido strapless de satén de seda, con silueta recta, cola drapeada y un gran lazo en la parte posterior.

El diseño también incluyó bordados hechos a mano y fue trabajado con el estilista Brad Goreski, quien ha colaborado previamente con Demi Moore.

Uno de los detalles más especiales fue la inspiración familiar detrás del escote. De acuerdo con Vogue, el diseño tomó como referencia un look de Balenciaga que Demi Moore usó meses antes durante la fiesta de los Óscar de Vanity Fair.

Tallulah explicó que quería un vestido con una sensación “caprichosa y etérea”, algo que la hiciera vivir una especie de “momento de princesa”.

Tallulah Willis se casa con Justin Acee Especial

Demi Moore, Rumer y Scout acompañaron la prueba final

Antes de la boda, Tallulah realizó una de sus últimas pruebas de vestido en el Chateau Marmont. En ese momento estuvo acompañada por su madre, Demi Moore, y sus hermanas Rumer y Scout Willis.

La prueba se convirtió en una escena familiar emotiva. Rumer, de 37 años, dedicó unas palabras a la pareja y expresó el cariño que siente por Justin Acee.

“Los quiero muchísimo a los dos. Justin, tengo mucha suerte de poder llamarte hermano”, dijo durante el momento compartido por Vogue.

La reacción de su familia al verla con el vestido terminado fue uno de los instantes más comentados, pues mostró la cercanía que mantienen las hijas de Demi Moore y Bruce Willis.

Tallulah Willis se casa con Justin Acee Especial

La familia Willis permanece unida

Tallulah es la menor de las tres hijas que Bruce Willis tuvo con Demi Moore. Además de Rumer, Scout y Tallulah, el actor también es padre de Mabel y Evelyn, fruto de su matrimonio con Emma Heming Willis.

En los últimos años, la familia ha permanecido unida alrededor de Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Emma Heming Willis ha explicado públicamente que el actor recibe cuidados constantes y vive en un entorno tranquilo y seguro, cerca de ella y sus hijas.

Aunque la familia suele compartir algunos mensajes y fotografías, también ha procurado mantener en privado muchos detalles sobre su estado de salud.

Una boda con sello familiar y de alta costura

La boda de Tallulah Willis combinó discreción, moda y un fuerte componente familiar. Aunque pertenece a una de las familias más conocidas de Hollywood, la ceremonia se mantuvo íntima y centrada en la nueva etapa de la pareja.

Tallulah Willis se casa con Justin Acee Especial

El vestido de Balenciaga se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la celebración. Con más de 700 horas de trabajo, la pieza reforzó el vínculo de Tallulah con la moda y marcó uno de los primeros diseños nupciales de Pierpaolo Piccioli desde su llegada a la casa francesa.

Entre el acompañamiento de Demi Moore, el apoyo de sus hermanas y su boda con Justin Acee, Tallulah Willis vivió un momento que describió como propio de un cuento: una celebración íntima, familiar y con un vestido pensado para sentirse como princesa.