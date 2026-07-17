Lecciones de estilo de Anne Hathaway: Sus icónicos looks de maternidad para 'La Odisea'

La actriz, Anne Hathaway, quien espera a su tercer hijo, utilizó la gira promocional de The Odyssey para demostrar que la moda premamá puede ser sofisticada, elegante y profundamente inspirada en la historia que está contando en la pantalla. Con cada alfombra roja, la ganadora del Oscar se consolidó como uno de los grandes íconos de estilo de 2026.

¿Quién es el stylist de Anne Hathaway?

Con la asesoría de la estilista Erin Walsh, la ganadora del Oscar ha apostado por el llamado method dressing, una tendencia que consiste en adaptar los estilismos a la historia o al personaje que se interpreta.

En su caso, cada uno de sus atuendos ha evocado la elegancia de la Antigua Grecia y la fortaleza de Penélope, el personaje que interpreta en la nueva película de Christopher Nolan.

El primer look de Anne Hathaway estilo premamá en NY

La promoción arrancó el 30 de junio en Nueva York con un llamativo conjunto monocromático rojo de Ashlyn New York. El diseño combinaba una blusa de manga larga con bajo tipo falda y pantalones fluidos de tiro relajado, logrando un equilibrio entre comodidad y sofisticación.

La actriz apareció con un sofisticado mono rojo que, sin saberlo, llevaba al revés. Grosby

Las sandalias de Aquazzura, las joyas de Bulgari y unas gafas de Krewe completaron un estilismo moderno que marcó el tono de toda la gira.

Conjunto rojo de Anne Hathaway en Nueva York

Ese mismo día, Hathaway sorprendió con una segunda propuesta en la misma paleta cromática. Esta vez eligió una camiseta transparente sin mangas de Ashlyn New York, combinada con pantalones de La Ligne.

Horas después volvió a apostar por el mismo color, esta vez con un look mucho más relajado, IG

El resultado fue una versión más relajada del lujo discreto, complementada con sandalias de Vivaia, demostrando que también es posible combinar piezas accesibles con accesorios de alta gama.

El vestido amarillo de Anne Hathaway en Nueva York

El 1 de julio apostó por uno de los colores más alegres de la temporada: un vestido largo amarillo firmado por Lela Rose. El estampado floral aportó un aire veraniego y fresco, mientras que los zapatos de Gianvito Rossi y las joyas de Bulgari elevaron el conjunto con elegancia.

La actriz sorprendió con un luminoso vestido amarillo de Lela Rose que reflejaba la frescura del verano. IG

Look old money de Anne Hathaway

Horas después cambió completamente de registro con un conjunto casual formado por una camiseta de ATM Collection, pantalones de La Ligne y una chaqueta de Brunello Cucinelli.

Más tarde cambió completamente al combinar una camiseta básica con pantalones de La Ligne. IG

Las bailarinas de malla de Alaïa y un bolso de Ferragamo demostraron que incluso los looks más sencillos pueden transmitir sofisticación.

Anne Hathaway en la premiere de La odisea en Londres

Para el photocall londinense del 5 de julio apareció con uno de los estilismos más comentados de la gira. El vestido blanco de Blumarine, con capas de volantes y un aire etéreo, evocaba claramente la estética de una diosa griega.

Erin Walsh diseñó una estrategia de estilo que convirtió cada evento en un momento viral. IG

Hathaway rompió cualquier expectativa al combinarlo con botas altas de ante de Gianvito Rossi, logrando uno de los conjuntos más originales de la temporada.

El impresionante vestido azul de Anne Hathaway embarazada

La premiere londinense confirmó que el azul sería uno de los colores protagonistas de su guardarropa.

El vestido azul de Dior para el estreno en Londres fue uno de los más aplaudidos. Reuters

Jonathan Anderson diseñó para Dior un vestido personalizado confeccionado en tul azul con un espectacular corpiño floral que parecía abrirse como una flor sobre el torso. La silueta imperio realzó su embarazo con una elegancia impecable.

Anne Hathaway en la premiere de La odisea en París

Durante el primer photocall parisino eligió un vestido azul marino personalizado de Prada. El diseño de cuello halter incorporaba transparencias sutiles y aplicaciones brillantes que aportaban luminosidad sin perder la sobriedad característica de la actriz.

La actriz eligió un vestido azul marino personalizado de Prada que resaltaba la silueta con absoluta delicadeza IG

Anne Hathaway en la premiere de La odisea en París

En el estreno parisino volvió a sorprender con un diseño exclusivo de Louis Vuitton creado por Nicolas Ghesquière.

Cada atuendo reflejó la esencia de Penélope, el personaje que interpreta en La Odisea. AFP

El vestido marrón incorporaba un corpiño estructurado que recordaba a una armadura y una amplia falda plisada que aportaba movimiento, reforzando la inspiración mitológica de toda la gira.

El look de Anne Hathaway para Late Night with Seth Meyers

Durante su visita a Late Night with Seth Meyers, Hathaway apostó por un vestido color marfil diseñado especialmente por Zac Posen para GapStudio.

Sus looks combinaron lujo discreto, siluetas fluidas y detalles de alta costura. IG

El satén cortado al bies y una túnica transparente superpuesta ofrecieron una interpretación delicada y sofisticada de la moda premamá.

El increíble look de diosa griega de Anne Hathaway

El ultimo look de la gira se convirtió en uno de sus estilismos más memorables. Anne Hathaway apareció con un vestido personalizado de Prada compuesto por un corpiño metálico inspirado en antiguas armaduras y una larga falda plisada color marfil que acariciaba delicadamente su vientre.

La actriz cerró la promoción con un espectacular vestido de Prada inspirado en las armaduras de la Antigua Grecia. AFP

El look resumía perfectamente el concepto que había desarrollado durante toda la promoción: combinar la fortaleza de una heroína clásica con la delicadeza de la maternidad.

Con esta gira promocional, la actriz no solo ha elevado el method dressing, sino que también ha consolidado una nueva visión de la moda de maternidad: elegante, contemporánea y capaz de convertir cada alfombra roja en una auténtica declaración de estilo.