Nos tratan como una banda veterana y eso incomoda: RADWIMPS y su actualidad en el J-rock 

Durante dos décadas, RADWIMPS pasó de convertirse en uno de los nombres más representativos en su país en el género rock a llevar su música a públicos de distintas partes del mundo, un alcance que creció con las bandas sonoras, ya de culto, creadas para las películas del cineasta japonés Makoto Shinkai (Your Name, Suzume y El tiempo contigo).

La historia de RADWIMPS se remonta a 2001, como muchos de los grupos en el mundo, cinco integrantes se conocieron en la preparatoria, tuvieron un chispazo y formaron la banda por iniciativa del cantante Yojiro Noda, un amante de Oasis, cuyo sueño empezó a gestarse en los acordes y la desfachatez de los hermanos Gallagher.

Comenzaron a tocar en Yokohama en pequeños clubes para pocas personas. La aceptación los impulsó a editar su disco debut en 2003, un material totalmente alternativo, algo inspirado por la corriente emo que despegada de Estados Unidos y que se implantó rápido en Japón gracias a la contracultura tan vasta que hay por allá.

Su recorrido coincidió con una industria que cambió por completo la forma de descubrir artistas y consumir música, un escenario donde la trayectoria dejó de ser una garantía y cada lanzamiento vuelve a enfrentarse al juicio inmediato del público. Y aunque esto podría ser el sueño de cualquier alineación, para los nipones no es ni de cerca placentero.

LILIANA ESTRADA

“Comenzaron a tratarnos como una banda veterana y eso me incomoda. Tal vez para algunas personas sea cómodo, pero para mí es insoportable. Cada vez que lanzo una canción nueva siento que estoy al mismo nivel que todos los demás y que será juzgada sin importar mi trayectoria. En ese sentido, siento que siempre seré un recién llegado”, dijo Yojiro Noda, vocalista y compositor, en entrevista con Excélsior a propósito del lanzamiento de su especial en Netflix.

Lejos de ofrecer certezas, el paso del tiempo abrió nuevas preguntas sobre el proceso creativo. Mientras el grupo celebra 20 años con un nuevo álbum ya disponible en plataformas y una gira, la sensación de descubrimiento permanece intacta y el oficio continúa desafiando las respuestas que parecían llegar con la experiencia.

Cuando debutamos nunca imaginé que 20 años después seguiríamos haciendo música con tanta intensidad. Pensé que para entonces entendería mucho más la música, que tendría todo resuelto, pero no fue así. Todavía hay muchísimas cosas que no sé y hacer música sigue siendo increíblemente divertido. Eso es exactamente igual que cuando debutamos”, dijo el músico de 41 años.

En parte, mucha de la atención que reciben viene justo por su colaboración que tienen con Makoto Shinkai desde el filme Your Name, que el próximo mes cumple una década de su lanzamiento y uno de los más taquilleros en la historia del anime. El cineasta los descubrió en un viaje a Londres justo cuando estaba en estapas de preproducción de la mencionada película. Le llamó la atención que el grupo tiende puentes emocionales bastantes diversos.

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Esa búsqueda también explica por qué RADWIMPS ha incorporado influencias de distintos géneros sin desprenderse de su identidad. Para Noda, cada proyecto representa una oportunidad para ampliar las posibilidades de la banda, incluso después de explorar otros caminos de manera individual.

“RADWIMPS siempre ha absorbido muchos géneros y formatos como si fueran nutrientes. Mi disco como solista me hizo pensar aún más en qué cosas interesantes podemos hacer ahora como banda. Quise volver a experimentar esa sensación de invencibilidad que teníamos cuando empezamos, cuando todos tocábamos juntos”, aseguró.

La alineación japonesa pasó tres discos probando bastantes de sus influencias, manteniéndose en un nicho bastante discreto, hasta que publicaron Okazu no Gohan en 2006. El éxito comercial llegó gracias a me me she, que hasta la fecha es el track de un disco no perteneciente a una película que más reproducciones tiene en Spotify: 72.2 millones hasta ahora.

Con el tiempo, algunas canciones adquirieron una vida distinta a la que tuvieron cuando fueron escritas. Experiencias personales terminaron formando parte de momentos colectivos y encontraron nuevos significados fuera de quienes las crearon.

“Con Seikai entendí que una canción que yo había creado se convirtió en una canción para todo el mundo”, explicó Noda sobre el tema que hoy incluso se interpreta en ceremonias de graduación en Japón. Porque esto también es cierto, la música se insertó en la sociedad japonesa al nivel de estrellas de antaño como Meiko Nakahara y su tema Fantasy.

La expansión internacional del grupo también modificó la relación con su audiencia. Más allá de la distancia geográfica, la música comenzó a conectar con personas dispuestas a cruzar una barrera lingüística para comprender aquello que escuchaban.

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“Me impresiona que la gente quiera superar la barrera del idioma para descubrir qué dicen nuestras canciones. Eso me hace muy feliz. De verdad creo que es un auténtico milagro”, señaló el guitarrista Yusuke Takeda, a propósito de las constantes visitas que han hecho a Ciudad de México y otras partes de Latinoamérica.

Cuando buena parte de la industria mira hacia el pasado para celebrar una trayectoria, RADWIMPS prefiere entender ese recorrido como un punto de partida antes que como una meta definitiva.

“Ya superamos con creces nuestros sueños iniciales. Todo lo que venga a partir de ahora se siente como una etapa extra. Somos realmente libres y solo tenemos que seguir haciendo la música que queremos y ser honestos con el público y con la propia música”, concluyó Noda.

Hace poco, Makoto Shinkai anunció que pronto dará detalles de lo que será su próximo filme, su nuevo proyecto después del éxito de Suzume que, por cierto, simbolizó la tercera colaboración entre el realizador y RADWIMPS. Sin embargo, hasta ahora se desconoce si ambos tendrán una nueva contribución y replicarán la fórmula que tanto éxito ha dado en el cine.