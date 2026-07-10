¿Qué es el method dressing y por qué Zendaya es la reina indiscutible de esta tendencia?

Hubo un momento en que las alfombras rojas eran simplemente el escenario para elegir al mejor vestido de la noche. Hoy, eso quedó atrás. Las celebridades ya no solo buscan deslumbrar con un diseño espectacular: ahora utilizan la moda para contar historias.

Esa estrategia tiene nombre y se ha convertido en una de las mayores tendencias de la industria: el method dressing.

¿Qué es el method dressing?

El término toma inspiración del famoso "método" de actuación, en el que los actores permanecen inmersos en sus personajes incluso fuera del set. En la moda ocurre algo similar: las celebridades adoptan una estética inspirada en la película, serie o proyecto que promocionan y la mantienen durante semanas o incluso meses.

Zendaya y su estilista Law Roach son considerados los máximos exponentes de esta tendencia. Grosby

En lugar de elegir un vestido diferente para cada evento sin relación entre sí, todo forma parte de una narrativa cuidadosamente planeada. Colores, texturas, siluetas, referencias históricas e incluso joyería responden a un mismo concepto.

Cada aparición se convierte en una pieza del rompecabezas. Más que una tendencia estética, el method dressing es una estrategia de comunicación donde la moda, el cine, el marketing y el diseño trabajan juntos para ampliar el universo de una producción mucho más allá de la pantalla.

Zendaya y Law Roach: la mejor dupla para el method dressing

Si alguien ha llevado esta práctica a otro nivel, esa es Zendaya. Junto a su estilista Law Roach, la actriz ha transformado cada gira promocional en una auténtica experiencia visual, donde cada vestido funciona como un capítulo de la historia que está presentando.

Para Dune: Parte Dos, ambos construyeron un lenguaje visual inspirado en el desierto, la arquitectura futurista y la ciencia ficción. Predominaron los tonos arena, los acabados metálicos, las estructuras rígidas y piezas de archivo de firmas legendarias.

El espectacular traje robótico de Mugler que Zendaya lució durante la promoción de Dune: Parte Dos se convirtió en uno de los ejemplos más icónicos de esta estrategia de moda. Foto: X

El mejor ejemplo llegó cuando Zendaya apareció con el icónico traje robótico de Thierry Mugler de 1995, las redes sociales explotaron. No era simplemente un look de archivo; era una extensión del universo futurista de la película.

Durante unos minutos, la actriz y su personaje parecían formar parte de la misma realidad. Ese es precisamente el objetivo del method dressing.

Después llegó Challengers, donde el tenis marcó toda la narrativa visual. La actriz apareció con vestidos inspirados en pelotas de tenis, faldas plisadas, prendas deportivas reinterpretadas en alta costura y accesorios que hacían referencia al deporte sin caer en el disfraz.

En 2026 volvieron a sorprender durante la promoción de Spider-Man: Brand New Day. La paleta de colores giró alrededor del rojo, negro y blanco característicos del superhéroe, mientras que vestidos con bordados similares a telarañas, diseños vintage de John Galliano y archivos de Versace reforzaban la temática.

Zendaya sigue demostrando por qué es uno de los mayores íconos de estilo de Hollywood durante la promoción de Spider-Man: Brand New Day. AFP

Algo similar ocurrió con The Odyssey, dirigida por Christopher Nolan. Como intérprete de Atenea, Zendaya adoptó una estética inspirada en la mitología griega mediante piezas escultóricas de Schiaparelli, joyería de alta gama y vestidos de archivo de Givenchy diseñados originalmente por Alexander McQueen.

Firmas como Schiaparelli, Mugler, Versace, Givenchy, Iris van Herpen y Alexander McQueen se han convertido en aliadas ideales para construir estas narrativas. REUTERS

Margot Robbie y Barbie

El éxito del method dressing ha inspirado a otras celebridades. Margot Robbie convirtió la gira promocional de Barbie en un fenómeno mundial al recrear muñecas históricas de Mattel con una precisión impresionante.

Margot Robbie llevó el method dressing a otro nivel durante la gira de Barbie, recreando icónicas muñecas de Mattel.

Cada vestido hacía referencia a una Barbie distinta, provocando que internet intentara descubrir cuál sería la siguiente inspiración.

Ariana Grande y Cynthia Erivo en Wicked

Ariana Grande también apostó por esta estrategia durante la promoción de Wicked. Poco a poco incorporó vestidos en tonos rosa pastel, siluetas románticas y un glamour vintage que evocaba a Glinda incluso antes del estreno de la película.

Ariana Grande y Cynthia Erivo también adoptaron esta estrategia para promocionar Wicked.

Su compañera Cynthia Erivo hizo lo propio con Elphaba, utilizando prendas oscuras, estructuras teatrales y una estética poderosa que reflejaba la personalidad del personaje.

Los mejores stylist para el method dressing

Esta tendencia también ha transformado el trabajo de los estilistas. Hoy ya no basta con seleccionar un vestido espectacular. Profesionales como Law Roach, Andrew Mukamal o Mimi Cuttrell desarrollan auténticas estrategias creativas que incluyen investigación sobre el proyecto, búsqueda de piezas de archivo, colaboraciones con casas de moda y una planificación detallada de cada aparición pública.

El auge del method dressing ha cambiado el papel de los estilistas, que ahora funcionan como directores creativos capaces de diseñar campañas visuales completas. Instagram @luxurylaw

El resultado es una narrativa visual coherente que mantiene al público hablando del proyecto durante toda la gira promocional. En una época dominada por las redes, cada look genera millones de reproducciones, análisis y publicaciones. La ropa deja de ser únicamente moda para convertirse en contenido.

Por eso, más que una tendencia pasajera, el method dressing representa una nueva forma de entender la relación entre moda, entretenimiento y marketing. Y, al menos por ahora, nadie domina ese lenguaje con tanta naturalidad como Zendaya.