Ester Expósito y Antonela Roccuzzo, España vs. Argentina fuera de la cancha

Este domingo España y Argentina se jugarán el honor, el orgullo y la inmortalidad en el césped en una batalla de estrategias tácticas, sudor y 90 minutos —o más— de puros nervios, pero seamos honestos: En el futbol moderno, los partidos clave ya no sólo se ganan con pizarras tácticas, sino con una guerra de alto nivel y el poder absoluto de detener el internet con un solo like. Las verdaderas estrategas de esta final transatlántica operan desde los palcos VIP, desde las pasarelas de alta costura y desde las pantallas de millones de celulares. De este lado de la cancha, o mejor dicho la pantalla, tenemos el arma secreta de España: la rebeldía madrileña de Ester Expósito.

Con apenas 26 años, una fobia confesa a las arañas que contrasta con su mirada de acero y la corona de ser la reina indiscutible del streaming global, Ester Expósito salta al terreno digital respaldada por 24.3 millones de seguidores en Instagram que la celebran y aplauden. Una mujer tan letal que, según las malas lenguas, ya le dio el primer triunfo a España al aplicar una táctica de “distracción” que dejó al mismísimo Kylian Mbappé fuera de combate.

Ester Expósito Instagram

Del otro lado se encuentra la aristocracia del futbol cobijada por la bandera albiceleste, Antonela Roccuzzo, esposa del argentino Lionel Messi.

Roccuzzo, quien pasó de estudiar odontología en su natal Rosario a liderar un imperio de 41.2 millones de seguidores, es el escudo protector y el motor anímico de Messi, a quien conoce desde que tenían ocho años.

Estas dos mujeres no tocan el balón, pero dictan las reglas del juego en el planeta entero y así arranca este choque de mujeres empoderadas.

La sirena de Madrid y el efecto Kiki

Ester Expósito no es sólo una cara bonita surgida de la televisión ibérica, es la representación de la España moderna, magnética, cosmopolita y con ese toque de irreverencia que encandila a las nuevas generaciones. Su ascenso fue meteórico: irrumpió en el mapa internacional como Carla Rosón, La marquesita en la serie Élite, un personaje que parecía escrito a su medida por esa mezcla de frialdad calculadora y sensualidad desbordante.

A partir de ahí, la industria del entretenimiento y las firmas de moda más exclusivas del mundo, como Bulgari y Dolce&Gabbana, cayeron rendidas a sus pies.

Cada publicación de la madrileña es un terremoto mediático que genera millones de euros en impacto publicitario. ¿Quién podría olvidar aquel mítico video bailando reguetón en el encierro de la pandemia? En apenas unos segundos de verla mover la cadera al ritmo de El Efecto, Ester rompió los contadores globales y se adjudicó el récord del video más visto en la historia de Instagram en España, superando los 20 millones de reproducciones en menos de 24 horas.

Cabe señalar que la final entre España y Argentina viene aderezada de un picor especial, pues en las últimas semanas, los pasillos del chisme internacional y las redacciones deportivas se han visto sacudidos por el rumor de su romance con el francés Kylian Mbappé Kiki. Y aquí es donde la teoría conspirativa se pone verdaderamente interesante para la tribuna: los memes más ingeniosos y los analistas del corazón aseguran que Ester aplicó una magistral táctica de “desgaste prematuro” con el astro francés.

Dicen los maliciosos que Expósito dejó tan exhausto, embelesado y distraído al bueno de Kylian en los días previos a los duelos cruciales, que el delantero llegó a las semifinales contra España con las piernas destrozadas y la mente perdida en la estratosfera de Madrid.

Esto dio pie a las bromas de agradecimiento dirigidas a Expósito pues supuestamente gracias a ella, Francia se quedó atrás en la carrera a la final. Para muchos Ester es una auténtica heroína de España en el arte de la guerra amorosa y la geopolítica del balompié.

Kylian Mbappé junto a Ester Expósito. Foto: Grosby Group

La reina madre de Rosario: La elegancia de la constancia

Si Ester es la rebeldía, el drama pop y el fuego instantáneo del timeline, Antonela Roccuzzo, de 38 años, es la estabilidad, la elegancia natural y el amuleto de una Argentina que respira futbol las 24 horas del día.

Catalogada erróneamente bajo la simplista etiqueta de la “esposa de Messi’” Antonela ha construido una identidad propia basada en la discreción y el magnetismo silencioso.

Ella no necesita recurrir a la estridencia ni a los bailes virales para capturar la atención del mundo. Su feed es una cátedra de estilo de vida high class, moda internacional de alta gama (siendo la invitada de honor en las primeras filas de los desfiles de Louis Vuitton y Chanel) y, por supuesto, la estampa de la familia perfecta que sostiene las esperanzas de todo un país.

¿Quiénes son los tres hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo? IG

La historia de Antonela es la de la lealtad absoluta. Conoció a Lionel Messi cuando apenas eran unos niños en el barrio de Las Heras, en Rosario, gracias a que su primo, Lucas Scaglia, era el mejor amigo de la infancia del astro.

A pesar de la distancia cuando Leo tuvo que emigrar a Barcelona para tratar sus problemas de crecimiento, el destino y una tragedia familiar —la pérdida de una amiga cercana de Antonela— los volvieron a unir para siempre. Abandonó sus estudios de Odontología y Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario para mudarse a Europa, convirtiéndose así en el pilar emocional que permitió a Messi soportar la presión de ser el mejor del mundo.

Hoy Antonela es una empresaria con un ojo financiero impecable. Ha liderado proyectos de moda infantil, lanzado líneas de calzado exclusivo en colaboración con otras parejas de astros del futbol y se ha consolidado como una de las figuras más cotizadas por las marcas de bienestar y joyería fina. Ella representa a esa Argentina que no se rinde, que acompaña en las buenas y en las malas, la misma que ha visto a Messi llorar por las finales perdidas y celebrar en el altar de la gloria.

Antonela Roccuzzo, en su casa en Rosario, Argentina. Instagram: antonelaroccuzzo

Si Ester es el ataque fulminante y sorpresivo, Roccuzzo es la defensa inquebrantable y el motor anímico de toda una nación.

Así que de un lado está el contragolpe fulminante de los likes madrileños y del otro la posesión absoluta de un imperio rosarino que no conoce la derrota.

Quedan 90 minutos de puro nervio y sudor sobre el césped para definir al nuevo dueño del planeta, pero en este marcador alterno de influencia, magnetismo y clics, el partido está por empezar… ¿A cuál le va?