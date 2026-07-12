Anne Hathaway confiesa cómo la maternidad impactó su actuación en ‘La Odisea’

En recientes entrevistas, Anne Hathaway confesó cómo la maternidad impactó su actuación en La Odisea, la esperada producción de ciencia ficción y drama dirigida por el cineasta británico Christopher Nolan.

Y es que detrás de las cámaras, el factor humano y las vivencias personales de los intérpretes juegan un rol mucho más determinante del que solemos imaginar.

Hathaway habló sobre cómo su propia experiencia como madre en el mundo real moldeó cada una de sus escenas; su personaje es icónico en la literatura clásica y, en esta versión modernizada de La Odisea, la madurez emocional, los miedos inherentes a la protección de los hijos y la profunda empatía que otorga la maternidad fueron herramientas cruciales para que la actriz lograra conectar con las fibras más sensibles de la trama.

Anne Hathaway en La Odisea Universal Pictures

Anne Hathaway y la maternidad en La Odisea

Durante la gira de promoción de la película, Anne Hathaway compartió cómo la crianza de sus pequeños ha modificado de raíz las decisiones que toma frente a una cámara de cine.

Convertirse en madre no solo ha reconfigurado sus horarios o sus prioridades al momento de elegir un guion, sino que ha expandido de manera notable su rango de sensibilidad emocional a la hora de estructurar la psicología de sus personajes.

En esta adaptación de La Odisea, Hathaway asume la responsabilidad de interpretar a Penélope, la mítica figura femenina que encarna la espera, la resistencia y la protección familiar feroz.

La actriz confesó que, si este papel hubiese tocado a su puerta una década atrás, su aproximación habría sido completamente distinta, probablemente más técnica y enfocada en los cánones del melodrama tradicional.

No obstante, al encontrarse inmersa en la crianza de sus hijos Jonathan, de 10 años, y Jack, de seis, así como en la espera de su tercer bebé junto a su esposo Adam Shulman, los instintos maternos fluyeron de forma orgánica y natural durante cada jornada de rodaje, dotando a su interpretación de una veracidad sumamente conmovedora.

Anne Hathaway en La Odisea Universal Pictures

Trabajar en una producción de esta magnitud mientras se atraviesa un embarazo requiere no solo de una gran condición física, sino de un soporte emocional sólido dentro del equipo de trabajo.

Hathaway no ha escatimado en elogios hacia la organización y el cuidado brindado por Christopher Nolan y su equipo de producción, asegurando que el ambiente laboral se destacó por una profunda cultura de aprecio, respeto mutuo y cuidado hacia el ser humano detrás del artista.

Esta es la tercera ocasión en que Anne Hathaway y Christopher Nolan trabajan juntos en la industria del cine. Su historia laboral conjunta comenzó a escribirse gracias a su impecable e inolvidable encarnación de Selina Kyle (Gatúbela) en El caballero de la noche asciende, y se consolidó posteriormente en la odisea espacial Interstellar, donde la actriz interpretó a la científica Amelia Brand.

Anne Hathaway en La Odisea Universal Pictures

Tom Holland es el hijo soñado de Anne Hathaway

En la trama diseñada por Nolan, Holland da vida a Telémaco, el hijo de Penélope y Odiseo, este último interpretado por Matt Damon. La convivencia diaria en los sets de filmación permitió que surgiera una conexión entre Hathaway y Tom Holland; la actriz declaró que el protagonista de Spider-Man se convirtió en su “hijo soñado”.

La ganadora del Óscar puntualizó que su comentario nace de un profundo respeto hacia la calidad humana del joven actor, destacando que encarna valores fundamentales como una empatía genuina hacia sus compañeros, un profesionalismo intachable y una dedicación absoluta a su oficio, virtudes que cualquier madre desearía ver reflejadas en sus propios hijos cuando alcancen la edad adulta.

Hathaway detalló que ver a un actor de la talla y fama actual de Holland mantener los pies sobre la tierra, ser sumamente cortés con cada miembro del staff y mostrar una madurez tan sólida a nivel profesional fue una fuente constante de inspiración.